無照中國妹「澳洲密醫隆乳」客人猝死　女助手推責：中國思維害的！

▲一票沒有醫療執照的中國籍女子，幫忙朋友隆乳卻害送命。（圖／翻攝自澳洲新聞網）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一名35歲中國籍女子黃珍（Jean Huang）為了愛美想要隆乳，找上了33歲同為中國籍的女子傅月瓊（Yueqiong Fu）協助手術，沒想到在手術的過程中，因為注射過量的藥物，導致黃女心臟突然停止，搶救後還是宣告不治。日前開庭時情緒崩潰，認為是「中國式的思維」才讓遺憾發生。

根據《澳洲新聞網》報導，黃珍當時的手術主治醫師是一位中國籍女子邵潔（Jie Shao），並沒有當地的醫療執照，而黃珍疑似因為擔心因此要求自己比較信任的傅月瓊擔任麻醉師與手術助手，就這樣展開完全沒有「合法」的隆乳手術。

在黃珍的手術過程中，因為不小心使用過多的麻醉藥劑，導致心臟突然停止，傅月瓊在開庭時懊悔表示，「整個手術過程，都是因為中國思維，讓我一舉一動到照著醫師的指示，結果才鬧出人命，因為過去在中國當護士時，都是醫師說什麼，我們就跟著做什麼。但現在我知道應該要有自己的判斷力，要有批判性的思維。」

死者黃珍在澳洲當地是一間醫療美容醫院的經理，沒想到如今卻出了這樣的意外，她的老公難過的表示，「我現在唯一希望的，就是兇手可以受到應該有的懲罰。」

警方調查，傅月瓊在澳洲學習護理學位，學程都已完成，之所以沒有拿到執照是因為尚未通過英語考試，而在一開始甚至還做出假口供，否認參與手術過程，但因律師勸若願意認罪、指證邵潔，那可能就有很大的機會可以減少原本預判的10年有期徒刑。