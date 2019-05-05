丹麥首富心碎告別「天堂3子女」氣球升空　鮮花鋪滿靈柩送最後一程

▲ 波維森兒女們的靈柩上方擺著鮮花。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

斯里蘭卡21日發生復活節連環爆炸恐攻案，丹麥首富、時尚電商巨擘Asos大股東波維森（Anders Holch Povlsen）一家出遊遭受波及，痛失3名子女。時隔2周，波維森在丹麥奧胡斯主教座堂（Aarhus Cathedral）為他的孩子們舉行葬禮，3輛黑色車子放置著兒女們的靈柩，上頭布滿鮮花，由小女兒阿斯特麗德（Astrid）親手釋放大束氣球升空。

每日郵報報導，波維森夫婦與阿斯特麗德身穿黑色套裝出席葬禮儀式，而丹麥王室成員和首相拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）都有出席。根據現場畫面，儀式期間，阿斯特麗德走在爸媽的前方，3人緩緩走向擺滿紫色、藍色、粉色鮮花的靈柩，接著阿斯特麗德右手拿著剪刀，在父母的陪伴之下，釋放彩色氣球升空。

事實上，波維森曾在家鄉追悼會的公開信上提到，失去3個孩子令他感到完全無法理解，但感謝親朋好友以及鄰居們的支持，並承諾要共同攜手走出眼前的難關。

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▲▼ 波維森為孩子們舉辦葬禮，丹麥首相拉斯穆森（下）到場致意。（圖／路透）

時間拉回事發當下，當時波維森一家六口在斯里蘭卡度假，住在首都可倫坡的香格里拉飯店（Shangri-La Hotel），但卻遭到自殺炸彈客攻擊，導致他的兒子阿爾弗雷德（Alfred）及2名女兒阿爾瑪（Alma）、阿格尼絲（Agnes）不幸喪命。外傳波維森本人也有受傷，但不清楚傷勢的嚴重程度。

令人心碎的是，在遭受襲擊的前幾天，阿爾瑪在她的IG發布照片，可見阿爾弗雷德、阿格尼絲、阿斯特麗德3人在泳池旁相依偎的背影。

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