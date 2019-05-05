天氣預報將失準？　科學家警告：5G網路訊號恐干擾氣象衛星

▲ 科學家發現5G網路的頻段與氣象觀測的頻段相當接近。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

5G網路時代來臨，儘管全世界都開始陸續發展與推廣，不過部分科學家卻擔憂，由於5G網路使用的頻段與觀測氣象的頻段接近，很可能因此對氣象衛星造成干擾與破壞，甚至嚴重引響氣象預報與預測風暴的能力，進而導致財產及人命的損失。

根據《衛報》及《華盛頓郵報》報導，氣象衛星上的儀器記錄著大氣中的水蒸氣、降雨、降雪、雲層覆蓋以及含冰量，這些都是影響天氣的關鍵因素。不過科學家發現，5G網路使所用的無線射頻（Radio frequency, RF），可能會阻撓氣象衛星對地球的觀測結果。

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▲5G網路的發展很可能對氣象衛星帶來干擾，造成預測失準，引發嚴重損失。 圖為2018年亞熱帶風暴系統艾柏托（Alberto）。（圖／路透）

舉例來說，歐洲MetOp探測器為評估大氣中的濕度，使用23.8GHz的頻段，水蒸氣會在這個頻率釋出微弱的訊號，探測器便能夠全天候觀察相關數據，以提供氣象學家作為氣候變化與風暴是否來襲的依據。不過，5G網路的頻率與23.8 GHz相當接近，容易與水蒸氣所釋出的訊號混淆，最後導致氣象觀測與預測的結果失準。

英國雷丁（Reading）歐洲中程天氣預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts）的氣象學家尼爾斯（Niels Bormann）表示，「這些數據算是一種獨特的自然資源，對我們預測氣象的正確性來說相當重要，但萬一我們無法區分到底哪些是真正的水蒸氣訊號，就只能捨棄全部的相關數據，最後也就無法做出準確的氣象預報了。」

同樣是歐洲中程天氣預報中心氣象學家的托尼（Tony McNally）也提到，「5G網路的使用，很可能嚴重影響我們對於重大風暴的預測能力，甚至改變人類的生死命運，這讓我們非相當在意」。

據了解，儘管國家海洋暨大氣總署（NOAA）和美國國家航空暨太空總署（NASA）已經針對「保護氣象衛星」與聯邦通信委員會（FCC）進行了一番討論，但美國聯邦委員會仍陸續將接近23.8 GHz的頻段拍賣給了未來的5G網路供應商。甚至就連其他運用在氣象觀測的頻段，像是用來研究降雨、降雪的36至37 GHz、用於測量大氣溫度的50 GHz以及用來分析雲層和含冰量的86至92 GHz頻段，也都包含在美國打算拍賣的頻段中。

▲ 美國將接近23.8 GHz的頻段拍賣給未來的5G網路供應商。（圖／CFP）

關於其他國家是否會效仿美國，也在未來幾個月在銷售這些頻段，一切仍有待觀察，相關問題也將在今年於埃及召開的全球會議上進行討論。

到底應該如何改善氣象衛星被干擾的情況？對此，威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的氣象學家喬丹（Jordan Gerth）回應，「目前還沒有任何研究能找出對應方法，但隨著我們掌握的氣象訊息失去的越多，後續影響肯定也就會越大。」

歐洲中程天氣預報中心的另一名氣象學家斯蒂芬（Stephen English）也強調，「這是我第一次看到我們觀測氣象的頻段受到威脅，我認為不論發生什麼事，都絕對必須保護它們不受干擾。」