繼父拉女兒當「慾望發洩器」　硬上1800次搞大肚子…狂毆到小腹平

▲變態繼父瘋狂性侵女兒1800次，母親竟都不知情。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲昆士蘭日前傳出一起噁心繼父將繼女當作私人工具發洩的家庭悲劇，這名悲慘的女兒自10歲開始就遭到侵犯，直到16歲終於精神崩潰逃出，6年期間至少遭到非禮1800次，甚至就連母親都不知道，遇到懷孕還被暴力毆打導致流產。

根據英國《每日郵報》報導，這名41歲的變態繼父在與妻子結婚後，多次趁著家中無人強迫當時年僅10歲的繼女性侵，可憐的女孩遲遲不敢跟母親說，直到15歲時，不幸懷孕更生下了一名兒子，到了16歲又再次懷孕。

但這一次的懷孕，繼父並沒有再讓她生下，反而將女孩拖進房間一陣拳打腳踢，就是要讓她意外流產。女孩到了16歲終於精神崩潰，決定鼓起勇氣逃出家並且報案，警方逮捕這名父親後，立刻開始調查，發現當時女孩第二次懷孕時，因為拒絕墮胎，因此遭到暴力毆打，這名繼父當時還說「我總有辦法讓這孩子死掉」而隨著女孩年紀增長，性侵變成了一種懲罰和羞辱，被調查單位怒批「這根本就是一種禽獸的行為。」

如今這名女孩已經19歲，仍然無法走出心裡的陰影，甚至時常因為看到已經4歲的兒子就會想起自己過去被羞辱的生活，出現自殺的想法。

她在給法院的文件中提到，自己只想跟一般的19歲青少年一樣，但是卻沒有辦法。這名繼父最後被判入獄15年有期徒刑，直到2030年才有假釋的機會。