鼠疫再現！夫妻生吃土撥鼠釀2死　蒙古「全面封城」遊客出不去

▲ 蒙古傳統觀念認為，新鮮土撥鼠肉有益健康。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

蒙古近來爆發俗稱黑死病的鼠疫，已經造成2人死亡。當局下領隔離爆發疫情的城市，當地的美國、荷蘭、瑞士、瑞典、南韓、德國及俄羅斯遊客都被禁止離開該地區。

《西伯利亞時報》（The Siberian Times）4日報導，蒙古衛生部證實，一名38歲男子和他有孕在身的37歲妻子在食用生的土撥鼠肉及內臟後死於鼠疫。他們生前育有4名子女，年齡介於2歲至13歲，如今都成為孤兒。

衛生當局及軍隊緊急封閉與俄羅斯接壤的烏列蓋市（Olgii），進行隔離，引發當地民眾及遊客恐慌。來自世界各地的幾十名旅客不得不改變計劃，在烏列蓋的俄羅斯人和一大群外國遊客包圍當局，不顧一切的試圖離開該鎮。

來自俄羅斯克麥羅沃（Kemerovo）遊客艾琳娜（Elena Kovena）和丈夫提莫（Timur）被困在烏列蓋市邊境，在網路上寫道，「你以為鼠疫只存在歐洲黑暗時代？我們也是！我們正要離開烏列蓋、深入蒙古，但所有對外出口都被封閉，我們不能離開，因為土撥鼠爆發的鼠疫讓半個城市關閉了！這太超現實了！」

提莫表示，「我們被告知要等到6日才會有新消息。」他和來自其他6個國家的遊客4日稍早聚集在鷹巢酒店（Eagle's Nest Hotel），一同規劃逃跑的路線，「我們和當地政府和警方溝通，但他們不允許我們出去。」

鼠疫爆發的消息傳出以來，鄰近的俄羅斯阿爾泰及圖瓦共和國衛生當局也進入高度警戒狀態。烏列蓋共有158名曾直接或間接與死者接觸的人正受到監控，當局至今沒有宣布隔離的最後期限，最長可能持續21天，但蒙古衛生部強調，目前疫情並不嚴重，遠遠不到「流行病」標準。

據當地媒體報導，蒙古有一個古老的傳統，即新鮮宰殺的土撥鼠生肉及內臟有益健康，而不幸死於鼠疫的這對夫妻就是在吃下土撥鼠的肉及腎臟後被感染。鼠疫是一種細菌性疾病，由生活在土撥鼠等野生嚙齒動物身上的跳蚤傳播。據世界衛生組織，若未及時治療，鼠疫可以在24小時內殺死一名成年人。