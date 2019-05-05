快戒掉跟毛寶貝親親！英科學家：這樣會傳播抗藥性「超級病毒」

▲親寵物示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

出門前一定要跟毛孩來個kiss goodbye嗎？英國科學家Adele Dickson研究發現，這樣的舉動很有可能會傳播具有抗藥性的「超級病毒」。他也建議飼主們，最好別親寵物，也別跟毛寶貝們共用杯子、碗盤等食物器皿，減少唾液傳染風險，並留意寵物就醫時注射抗生素的劑量，「不論主人還是寵物，服用抗生素之前應先考慮其他治療辦法」。

綜合外媒報導，英國格拉斯哥加里東大學（Glasgow Caledonian University）健康心理學家Adele Dickson和其他專家一起，採訪了35個主人，他們的寵物都曾接受過抗生素治療，研究結果顯示，許多寵物主人都要求獸醫給寵物注射抗生素，以保護寵物不生病，但有些寵物其實並不需要抗生素，當動物使用不正確劑量的抗生素，病毒可能會變得具有抗藥性，這代表，攻擊寵物的病毒產生抵抗力，通過唾液可能會傳染給跟動物「親密接觸」的主人。

請繼續往下閱讀...

▲專家建議，寵物就醫時應謹慎使用抗生素。（圖／CFP）

有關具抗藥性病毒的誕生，據英國公共衛生部公告，一種叫「optrA」的抗藥性超級病毒，被發現會在動物和飼主間傳播；世界衛生組織（WHO）則認為，世界正走向「後抗生素時代」，會有越來越多的細菌對抗生素產生抗藥性。

Dickson研究結果顯示，寵物與主人的親密互動可能滋長並傳播具抗藥性（antibiotic resistant）的超級病毒，由於寵物與主人的關係密切，主人時常會做出例如「親吻」和「抱緊」的動作，如此一來，寵物的唾液可能就會傳播抗藥性病毒。

▲不少飼主會和寵物「不小心」共用杯子。（圖／記者丘秝榕攝）

幸好，Dickson發現，病毒傳染給人的風險非常低，寵物主人只要稍加改變生活習慣，就能降低傳染風險；並建議主人不要親吻動物的嘴巴，也不要讓寵物舔你的嘴巴和鼻子，觸摸寵物後最好要洗手，不要與寵物共用一個碗或盤子，開放性傷口也該覆蓋隔離，避免細菌入侵人體。

但關鍵因素其實不只有生活習慣改變，還有抗生素的使用劑量。Dickson說，許多寵物主人在寵物生病時，會特別要求獸醫使用抗生素讓他們放心，認為這是在幫助毛孩復原，但若沒有必要，這樣的行為實際上弊大於利，「不論主人還是寵物，服用抗生素之前應先考慮其他治療辦法」。

▼改變和寵物間的生活習慣，就能避免細菌傳播。（圖／CFP）