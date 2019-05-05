美波音737「撞地彈飛」掉落河22傷　料機組員今接受面談

▲ 該架班機當時載有136名乘客及7名機組人員。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國佛州3日晚間一架波音737飛機衝出跑道盡頭，最終掉入聖約翰河（St. Johns River），所幸機上143人全員生還。路透社報導，聯邦人員現已展開調查行動釐清事故發生原因，目前機上的飛行數據紀錄器已被尋獲並送往相關單位進行分析，而駕駛艙語音紀錄器仍泡在水中，待飛機被打撈上岸後才能進行下一步動作。當局也希望，能在今（5日）與機組人員面談，瞭解當時情況。

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▲ 波音737飛機掉入河中，在淺水區停下。（圖／翻攝自Twitter／@JSOPIO）

事發當日晚間9時40分左右，該架班機試圖在雷電交加的惡劣天氣下降落，意外滑離跑道，最終停在聖約翰河的淺水區。根據當局最新統計，目前有22人受傷送醫治療觀察，其中包含一名3個月大的嬰兒。據了解，當時機上載著多名現役軍人、政府官員以及相關人員家屬。

▲ 機上乘客表示，在走出飛機之後，有聞到燃油味。（圖／路透）

機上乘客謝麗爾波曼（Cheryl Bormann）事後接受採訪提到，「降落當下，飛機直接撞擊地面，接著機身彈起來。很顯然的，機師當時並沒有完全掌控班機，因為機身再度彈飛」，正當飛機衝出跑道的同時，她的頭直直撞向眼前的塑膠托盤，接著飛機就衝入水中，且在她步出飛機後，聞到一股燃油味。

▲ 事件發生後，乘客與機組人員接受初步醫療評估。（圖／路透）

美國國家運輸安全委員會表示，目前正在確認打撈飛機的最佳方法，相關人員在飛機周邊設下裝置，防止外洩的燃油擴散到其他區域。此外，飛行數據紀錄器已尋獲，調查人員已將其送往相關單位進行分析，料報告在短時間內就能出爐，而駕駛艙語音紀錄器仍泡在水中，待飛機被打撈上岸後才能進行下一步動作。

此外，調查人員也提到，希望能在5日與機組人員進行面談。

▲ 飛行數據紀錄器已被尋獲。（圖／路透）

發生事故的班機隸屬於邁阿密國際航空公司（Miami Air International），根據傑克遜維爾基地發言人比爾多爾帝（Bill Dougherty）的說法，這間公司與軍方有簽合約，負責提供每周2次的包機服務，往返美國與古巴關塔那摩灣海軍基地（Naval Station Guantanamo Bay, Cuba）。

消息傳出後，波音公司發言人已對外證實，目前已接獲相關事件通報，正在瞭解情況。

▼ 發生事故的班機隸屬於邁阿密國際航空公司，是間經營波音737-800機隊並提供包機服務的公司。（圖／路透）