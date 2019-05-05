被金正恩耍了！北韓無預警試射　川普震怒險失控「遭禁發推特」

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓4日無預警發射數枚疑似飛彈的飛行物，使南韓及美國政府頓時陷入混亂，雖然官媒《朝中社》稍早證實，當天進行試射的發射體並非飛彈，美國總統川普也在事發後宣稱「相信金正恩」，但美國媒體爆料，他聽取北韓此次試射的匯報後「非常不爽」。

南韓軍方在北韓發射後的第一時間表示，平壤當局於當地時間4日上午9時6分至27分（台灣時間8時6分至27分）間，自東部的元山向日本海（朝鮮半島稱「東海」）發射一枚短程導彈，但不久後修正為「飛行物」。《朝中社》今（5日）早則報導，金正恩親自檢查、指導及下令試射長程多管火箭發射器及戰術導向武器，型號目前尚未公開，但射程應不超過120英里（約193公里）。

美國及北韓的無核化談判持續長達數月，川普多次表示，只要金正恩不再試射導彈，尤其是附有核彈頭的導彈，他就對不斷推遲的談判進程沒有意見；但若金正恩再次試射長程飛彈，川普及其幕僚可能會認定外交已經失敗，特別是擁有「鷹派中的鷹派」稱號的白宮國家安全顧問波頓（John Bolton），或將使美國對北韓政策回到2017年的「烈焰與怒火」（Fire and Fury）、以武力相互威脅的局面。

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▲ 北韓官媒5日報導試射相關消息。（圖／朝中社）

美國新聞網站VOX援引白宮內部人士說法報導，波頓針對北韓4日的行動向川普匯報以後，「川普很生氣，就像被金正恩給耍了。」他也提到，川普的高級幕僚希望他在與南韓總統文在寅通電話以前，不要在推特上發表任何言論。

許多專家認為，北韓試射並未踩到川普的紅線，真正的重點是川普將如何應對。美國科學家聯盟（FAS）北韓核計劃專家芒特（Adam Mount）表示，「現階段的談判取決於總統對北韓試射的反應是否適當，他也可能反應過度或置之不理；目前還不清楚這位總統是否願意或有能力辨別有關試射的真相。」

自北韓試射消息爆發以後，川普的推特一直相當安靜，直到美東時間4日上午9時42分（北韓時間晚間10時42分）才發文表示，對金正恩有信心。因此，川普在推特開罵的情況已經被避免了。知情人士也指出，「川普並不開心，但不會像昨晚那樣失控。」