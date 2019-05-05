噁師「用Skype要窮母性虐4歲女」　完事後還傳訊：下次要更年輕的

▲亞歷山大平時是幼兒音樂老師，實際上卻是變態戀童癖。（圖／翻攝自National Crime Agency）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名42歲的變態戀童癖音樂老師，日前遭到國際犯罪組織逮捕，因為涉嫌和一名菲律賓的母親透過Skype、What's app聯繫接洽「性虐女童」的事宜，案件曝光後作噁的對話也跟著曝光，這名老師還試圖要求女童的母親提供「更年輕的女兒」讓他發洩，讓法官怒斥：真的太噁心，他的慾望已經生病了。

根據英國《每日郵報》報導，亞歷山大（Jamnes Alexander）曾教導幼兒園年紀的孩子音樂相關課程，看似健全的老師背後，竟是一個戀童癖者。亞歷山大因為和一名菲律賓的婦人，共同討論如何性虐待婦人的4名小孩，其中包括12歲、9歲、6歲、4歲的孩子，這名婦人甚至還將自己女兒的照片傳送給他挑選。

自2017年到2018年，亞歷山大約有15次的現金轉帳，都是為了得到「兒童性服務」，此次原本更計畫到菲律賓和婦人、女童們見面，滿足自己的性慾，他還指導婦人如何讓女童們拍出他想要的「性愛照」尤其對於4歲的小女童要進行一場激情的性虐待。

經過法官調查，亞歷山大不僅和一位菲律賓的母親協調「性侵女兒」的事情，甚至還有一名母親願意提供自己7歲和11歲的女兒和他發生關係，更在亞歷山大的手機內發現多張「性虐待兒童」的照片。調查官海瑟（Hazel Stewart）表示，亞歷山大很明顯的刻意操縱這些弱勢人群的心理，就是為了滿足自己生病的慾望。我們絕不允許這種可怕罪行出現。」