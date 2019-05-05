戰術導向武器即「短程飛彈」　金正恩看試射滿意喊：有力量才有和平

▲ 金正恩對結果非常滿意。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓4日上午無預警發射數枚發射體，引起國際恐慌，官媒《朝中社》今（5）日稍早證實，領導人金正恩昨親自指導長程長程多管火箭發射器及戰術導向武器試射，相當滿意的表示，唯有依靠強大的力量才能保障真正的和平與安全。

《朝中社》報導，金正恩檢查長程多管火箭發射器及戰術導向武器的搬運、部署及準備射擊的過程，接著親自安排發射順序後下令發射。他事後高度肯定此次試射，「無預警的突襲發射訓練成果顯著」，對軍隊快速的反應能力十分滿意。

金正恩下令改善及強化作戰戰鬥訓練後，要求人民軍銘記「唯有靠強大的力量才能保障真正的和平與安全」，並強調應維持高度戒備狀態、為強化戰力不斷展開鬥爭，以保衛革命的果實及人民的安全不受任何勢力的威脅及侵略，並守護國家的政治自主權及經濟自主。

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▲▼ 北韓無預警試射武器。（圖／朝中社）

北韓於當地時間4日上午9時6分至27分（台灣時間8時6分至27分）間，自東部的元山向日本海（朝鮮半島稱「東海」）發射飛行物，南韓聯合參謀本部第一時間指出其為一枚短程導彈，不久後修正為「短程發射體」，飛行距離最短70公里，最長200公里，外界多推測為北韓的300mm新型多管火箭發射器。

南韓《韓聯社》根據平壤當局公開的照片指出，目前幾乎可以確定，《朝中社》文中的「大口徑長程放射砲」指300mm新型多管火箭發射器及240mm多管火箭發射器；而其他照片中，自移動式TEL發射車噴向空中的「戰術導向武器」即為短程導彈。

北韓的這項戰術導向武器在2018年2月8日人民軍成立70周年的紀念閱兵式首度曝光，其車輛及搭載的導彈與俄羅斯的伊斯坎德爾地對地彈道飛彈極度相似，因此被專家稱為「北韓版伊斯坎德爾」。平壤當局4日上午首先試射多管火箭發射器，10時（台灣時間9時）出頭才發射導彈，飛行餘200公里。