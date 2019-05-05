250枚火箭射來！以色列展開空襲報復　14個月大女嬰與母皆死亡

▲以色列對加薩展開報復空襲，空中可看到火球。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

根據以色列國防軍（Israel Defense Forces, IDF）說法，加薩走廊武裝分子4日向以色列發射約250枚火箭；以色列接著也對加薩走廊發動空襲以此報復。加薩衛生官員則表示，空襲過程中有4名巴勒斯坦人死亡，其中包括14個月大的女嬰與她懷孕的母親皆喪生。

CNN報導，局勢4日上午開始變得緊張，最初約50枚火箭在1小時內朝以色列發射，接著一直持續到晚上。以色列國防軍為了回應這些火箭，也對加薩地區約130個目標進行空襲，這些地點包含隧道、火箭發射場，以及其他被哈馬斯（Hamas）與伊斯蘭聖戰士所使用的軍營。

儘管聯合國（UN）表示正與埃及合作，試圖平息戰火，並減輕加薩走廊人民的痛苦。但根據加薩衛生官員說法，有4名巴勒斯坦人死亡，包括女嬰與母親以及兩名男子，另外還有18名巴勒斯坦人受傷。

土耳其阿納多盧國家通訊社（Anadolu news agency）位於加薩走廊的辦公室也受到空襲攻擊而倒塌；土耳其總統發言人對此譴責以色列政府，要求其他捍衛新聞自由的政府一起攜手。以色列則聲稱，這棟建築被哈馬斯的軍事情報機構所利用。

▲建築物成殘骸。



以色列緊急回應機構表示，有兩名以色列人在火箭襲擊的過程中受傷，分別是80歲的女子被砲彈碎片傷及頭部與腿部，還有49歲的男子也被碎片用傷。以色列已宣布，關閉與加薩之間的兩個邊境以及加薩捕魚區。

來自哈馬斯的兩名武裝分子受到以色列空襲而死亡後，4日便爆發紛爭。以色列國會大選上月落幕後，這是以色列與加薩武裝分子首次發生的嚴重衝突。

在4月的選舉之前，埃及成功調解了以色列與哈馬斯之間的協議；以色列雖然從未公開承認協議，但內容包括放寬對加薩200萬名居民的限制措施。

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▲14個月大的巴勒斯坦女嬰躺在加薩一家醫院的停屍間，身體沾有血跡。（圖／路透）



然而，哈馬斯官方聲明近期指出，對於以色列並未快速履行承諾感到越來越失望。由於以色列打算在下周舉行獨立紀念日，並接著主持歐洲歌唱大賽；分析人士認為，以色列總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）很希望這些事件不要演變成公開的衝突。

聯合國中東和平進程特使穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）宣布，會再次與埃及努力並一同恢復平靜，各方應立刻降級緊張局勢，避免對所有人帶來嚴重後果。