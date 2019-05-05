金正恩視察「火力打擊訓練」親喊發射　川普發文：我相信他！

▲金正恩4日視察北韓火力打擊訓練。（圖／朝中社下同）

記者陳亭伃／綜合外電報導

北韓領導人金正恩和美國總統川普會面破局後，4日上午在東部地區試射了多枚導彈，並且親自視察，提到訓練目的是為希望「各部隊都需要保持高度戒備狀態、不斷增強戰鬥力，確保國家及人民的安全。」此話一出讓外界開始揣測是否是再度對美下馬威。

綜合外媒報導，北韓在東部地區大動作的火力打擊訓練，包括試射了長程多管火箭發射器、戰術導向武器，對此美國總統川普回應，還是相信金正恩不會毀棄兩人承諾，「對金正恩還是相當有信心」。

請繼續往下閱讀...

▲北韓火力驚人，試射行動引發國際關注。

據悉，金正恩對於此次的火力打擊訓練感到相當滿意，也親自檢查放射炮、武器的搬運、部署和準備射擊的過程，並且安排發射順序後下令發射，最後給予相關的部門、部隊快速的反應感到相當的滿意。其中更向軍隊喊話「各部隊都需要保持高度警戒，並且為增強戰鬥力不斷努力，確保國家政治自主跟經濟自立，守護革命成果和人民安全不受任何勢力威脅。」

川普對於國際緊張看待北韓再度試射，特別在推特上發文，「我相信金正恩會知道北韓巨大的經濟潛力，也不會去做出摧毀一切的事情，他知道我會跟他站在一起，也不會棄守承諾。」也提到美俄之間關係相當好，剛跟普丁通完電話不久，相信局勢仍會穩定。