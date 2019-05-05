爸開槍滅口媽媽　3歲小姐姐「獨立照顧嬰兒弟3天」爺破門淚崩！

▲3歲女童在爸媽槍殺對方、自殺後獨自照顧弟弟三天。（圖／翻攝自loudlabs.com）

國際中心／綜合報導

美國加州日前傳出一樁人倫悲劇，一名患有焦慮症跟抑鬱症的父親，在與妻子發生口角後，竟拿槍射殺對方，之後再開槍自盡，所有的爭吵過程都被3歲的女兒聽到，案發3天後這名小女孩跟仍是新生兒的弟弟被救出，讓鄰居跟親友直呼「真的是奇蹟！」

根據英國《太陽報》報導，46歲的大衛（David Kooros Parsa）因為有情緒不穩的問題，時常在洛杉磯的家中和38歲的妻子米荷科（Mihoko Koike Parsa）發生爭執，親友也因為時常接到兩人的電話而感到無奈。

上月11日夫妻倆再度出現口角，大衛的家人曾經打電話給過社福機構，希望社工人員可以介入關切，但因為警方及社工到場敲門時，都沒有人回應，因此就離開，大衛的父親越想越不對勁，於是找來鄰居跟開鎖的人協助開門查看。

沒想到破門而入時，只看到夫妻倆的3歲女兒跟襁褓中的小弟弟在房間內，而一旁是已經死亡多時的大衛夫妻。而在案發到大衛的父親發現已經過了三天，這位小姐姐將自己的弟弟照顧的相當好，僅有些許多脫水現象，這讓調查的警方感到相當震驚「這女孩絕對是一個小英雄。」

大衛的父親表示，知道兒子一直有情緒的問題，還好孫子、孫女並沒有受到太大的刺激，目前已經被其他親戚收養，過上正常的生活，一切都沒有太大的問題「至少這些孩子還有大好的未來」。住在大衛家旁的鄰居則表示，女童有提到自己聽到媽媽在哭，但不知道發生什麼事情，只希望孩子們沒有看到令人心碎的畫面。