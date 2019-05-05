麻疹擴散！反疫苗爸媽遭嗆「雙手沾血」　英衛生部長：責任感呢

▲韓考克認為爸媽不帶孩子施打疫苗，是缺乏責任心的行為。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

麻疹疫情在各國持續擴大，英國衛生暨社會照護部長韓考克（Matt Hancock）4日表示，反疫苗族群極度不負責任，在道德上應受譴責，這些族群「手上都沾有鮮血」。他認為，英國必須考慮實施所有的選項，確保更多兒童能接種疫苗。

韓考克接受《泰晤士報》（The Times）訪問的內容於4日刊登，他嚴厲抨擊反疫苗者沒有責任心，等同雙手沾著血。他也告訴BBC電台節目，「如果你沒有帶孩子施打疫苗，不僅是你的小孩面臨風險，別的孩童也是（有遭傳染的可能），包括那些因為醫療條件還不能接種疫苗的孩子。」

韓考克直指，打疫苗對孩子有益，對於鄰居與社區來說也有好處，而反疫苗的人士只是在與科學唱反調。聯合國兒童基金會（UNICEF）一項研究日前發現，2017年因為麻疹而死亡的人數在全球上升了22％，人類抱著自滿的態度與對疫苗感到恐懼是原因之一。

根據聯合國兒童基金會報告，在2010到2017年間，英國有超過50萬名兒童沒有接種第一劑的麻疹疫苗；另外還有兩個高所得國家的數據驚人，美國有250萬名以上的兒童沒打疫苗，法國則超過60萬。

放眼全球，2010到2017年期間，約有1.69億名兒童未施打第一劑麻疹疫苗，等同每年平均2110萬名兒童承受著遭傳染的風險。英國公共衛生部免疫接種負責人拉姆齊（Mary Ramsay）表示，隨著疫情的爆發，對於父母來說更是重要的提醒，必須帶孩子施打疫苗。