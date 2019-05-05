準新娘通報性侵遭警察誤殺　「賠償金6億」家屬捐千萬反暴力

▲達蒙遭警察射殺。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

澳洲籍女子達蒙（Justine Ruszczyk Damond）2017年在美國明尼蘇達州報案，手上沒有任何武器的她，卻被警察努爾（Mohamed Noor）開槍射殺。明尼亞波利斯市（Minneapolis）日前則宣布，將賠償受害者親屬2000萬美元（約台幣6.1億元）的民事和解金。

BBC報導，達蒙的家人表示，未來會捐出200萬美元（約台幣6000萬元）給打擊槍枝暴力的單位。明尼亞波利斯市長弗雷（Jacob Frey）說明，這是該市有史以來付出最高金額的賠償金，「這並非任何人的勝利，而是我們城市往前邁進的一種方式。」

達蒙的家族律師貝內特（Robert Bennett）說，對於這個補償方案，一家人感到滿意，這也會改變該市警局的行事風格，藉此幫助所有社區。

現年33歲的努爾，是該市歷史上首位在執勤時犯有謀殺罪的警察。達蒙2017年7月15日先打給911，她認為在家後面的巷子發生一起性侵案件；努爾事後則在法庭表示，他當晚看到一名穿著粉紅上衣的金髮女子接近他的巡邏車，由於他聲稱聽到一聲巨響，又看到對方舉起手臂，以為自己受到威脅，他便朝達蒙開槍。

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▲努爾。（圖／達志影像／美聯社）



努爾表示，他必須做出立即的決定，於是透過車窗槍擊女子。殘酷的是，達蒙被開槍前才剛與未婚夫通電話，她告訴對方，警察抵達了，她通報一起疑似性侵的案件；她的死亡在國際引發強烈抨擊，時任澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）認為這很莫名奇妙。

達蒙生前是來自雪梨的瑜珈教練，擁有澳洲與美國的雙重國籍，後來搬到美國，正打算與未婚夫結婚，槍擊過後的一個月本來應該是兩人的婚禮。

明尼亞波利斯市警察局長透過聲明向達蒙的親朋好友致歉，「這確實是傷心又悲劇的事件，影響了家人、朋友與鄰居，以及明尼亞波利斯市還有世上的人們，最被影響的則是她的家鄉澳洲。」

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