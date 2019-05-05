「婚宴料理有蛋味」梅根臭臉罵侍從　下秒被女王拉到角落訓斥

▲梅根懷孕中。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與梅根王妃（Meghan Markle）去年5月結婚後，外界一直有傳聞指出女方的脾氣不好。王室作家尼科爾（Katie Nicholl）近期則揭露，梅根不滿菜餚上有蛋，便把氣出在侍從上，女王見狀後則把她拉到角落訓誡，要她不得以無禮態度說話。

尼科爾透露，37歲的薩塞克斯公爵夫人（The Duchess of Sussex）梅根去年5月婚禮前先來到溫莎城堡，要品嚐在接待處擺置的菜餚，由於部分好萊塢明星偏好無蛋料理，認為這樣的飲食風格能延長壽命，因此當她吃到蛋的味道時非常不高興。

據悉，梅根一直堅持料理中有蛋，侍從則說並沒有加蛋，她生氣反駁，「不，我可以品嚐到它，我可以感覺到菜裡有雞蛋。」尼科爾觀察到，女王走進來時有點不開心，溫莎城堡就是她的家，她發現情況後把梅根帶到旁邊並告誡，「在這家庭裡我們不會那樣跟人說話。」

請繼續往下閱讀...

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透）



梅根在加入英國王室前是美國的模特兒與演員，性格本來就比較追求自由。尼科爾認為，隨著梅根即將分娩，她可能會想與威廉王子、凱特王妃做出區別，「他們將撼動傳統，將推動王室的界限。」她還補充，她聽說哈利與梅根在育兒方面都想採取更寬鬆的態度。

有消息指出，梅根生下孩子後，可能會與哈利暫時離開英國。尼科爾表示，哈利覺得自己遇見了真愛，兩人其實想成為「國際夫妻」，雖然兩人都期待根基在英國，但也想到非洲度過更多日子。

►►妯娌不合傳聞再起 梅根疑遠離凱特王妃將旅居非洲