前烏拉圭小姐墨西哥上吊身亡　「賣淫集團」主腦私密對話曝光

▲妲薇拉生前在墨西哥和美國2地擔任模特兒。（圖／翻攝自Instagram「Fatimih Davila」）

國際中心／綜合報導

31歲的前「烏拉圭小姐」妲薇拉（Fatimih Davila）於2日被人發現，在墨西哥首都墨西哥市一間飯店浴室內上吊身亡，警方目前尚未排除他殺嫌疑，全案調查中。妲薇拉的生活可能不像外界所想的那麼簡單，烏拉圭警方就曾於2011年在另一起事件當中，錄到她和一名賣淫集團主腦的談話。

英國《每日郵報》報導，「2006年烏拉圭小姐」妲薇拉2日被發現在飯店內上吊身亡。墨西哥警方指出，就目前的調查進度判斷，妲薇拉應該是為了一場面試而在4月23日抵達墨西哥市，而且飯店房間是由一名熟人替她代訂；尚無法確認是他殺或自殺，正在等待進一步調查結果。

妲薇拉獲得「烏拉圭小姐」稱號後，曾在2006年代表國家到洛杉磯參與「世界小姐」選美比賽，2008年再度代表國家出選。之後她在墨西哥和美國兩地擔任模特兒，也在智利演員學校就讀，同時出演當地肥皂劇「愛的勝利」（西語，El Triunfo del Amor／英語，The Triumph of Love）一角。

根據烏拉圭《國家報》（El Pais）報導，妲薇拉的名字出現在一本於2012年出版、介紹模特兒、足球選手和電視台秘辛的西語書籍《夢想破滅》（Dreams Broken）裡頭。此書第二章寫道，烏拉圭警方曾在2011年破獲一起賣淫集團案，臥底幹員曾在行動中錄到妲薇拉和集團主腦阿柯斯塔（Jose Miguel Acosta）的對話；當時妲薇拉說，「沒有人把『烏拉圭小姐』當一回事，我需要參與一些事情來提高自己的知名度。」

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