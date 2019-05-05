川普推特語錄／世上任何事都有可能發生　但我相信金正恩

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

北韓無預警試射不明飛行物體，外界憂心是否代表川金會已經完全破局。川普總統今天在推特上強調，世界上任何事都有可能發生，但相信金正恩不會背棄承諾，協議終將達成。

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▼昨天跟俄羅斯總統普丁的通話非常好。儘管你在假新聞上讀到或看到什麼，仍有巨大潛力與俄羅斯建立良好或很棒的關係。看看他們是如何用「通俄」來誤導你。世界可以變得更好、更安全。讚！

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▼在這個非常有趣的世界裡，任何事情都是有可能的，但我相信金正恩完全明白北韓的巨大經濟潛力，並且不會做出干涉或終結其發展的事。他也知道我挺他，而且不會背棄他對我的承諾。協議將會達成！

▼極端左派媒體什麼時候才要為了故意亂報串通俄羅斯的妄想報導而向我道歉？真實報導差不多要來了！為何紐約時報、華盛頓郵報、CNN和MSNBC還能在推特與臉書上發文？他們報的大部分都假新聞！

▼美國的基礎建設計畫一點都不容易，尤其是當我們偉大的國家過去19年內在中東花了令人震驚的7兆美元之後，但我正在尋求一項1到2兆美元的兩黨方案。極度需要！