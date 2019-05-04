對金正恩超有信心…北韓突射「不明飛行物」　川普：協議仍會達成！

▲ 川普去年6月首次與北韓領導人金正恩在新加坡會面。（圖／朝中社）



國際中心／綜合報導

北韓4日上午突然朝日本海方向發射數枚「不明飛行物」，外界懷疑「川金會」已經破局，北韓再度進行飛彈試射。不過，美國總統川普事後仍強調「我相信金正恩，他知道我挺他。」顯然對北韓仍充滿信心。

韓聯社引述南韓聯合參謀本部消息，北韓於當地時間4日上午9時06分至27分左右，自江原道元山北側的虎島半島一帶朝東北方向發射數枚型號不詳的短程飛行物體，飛行距離約70至200公里。南韓參謀本部原本稱北韓發射「短程飛彈」，之後修改為「短程飛行物」。

南韓政府表示，北韓此舉違反2018年9月第三次「文金會」達成的《九一九軍事協議》宗旨，對此表達嚴正關切。青瓦台發言人高旼廷表示，南韓與美國軍事部門正交換相關資訊，並對該飛行物體的類型與具體規格進行分析。高旼廷說，政府基於韓美合作，將擴大對北韓的監視力度，必要時與周邊國家緊密溝通。

對此，川普則透過推特表示，「什麼事都有可能發生，但我相信金正恩完全瞭解北韓的經濟潛力，不會做出干預或結束（發展）的事。」川普信誓旦旦地強調，「他也不想背棄約定，會達成協議的！」

南韓國會情報委員會議員透露，北韓發射的飛行物體射程不遠，飛行高度也不高，從飛行軌跡研判並非飛彈。南韓國家情報院分析，由於該飛行物射程短，若在內陸發射有可能墜落北韓境內，因此才將發射架移到朝鮮半島東岸的虎島半島發射。