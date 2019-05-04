101大樓「強震中屹立不倒」　德媒全版報導：象徵台灣處境！

▲遠眺信義計畫區與台北101大樓 。（圖／記者湯興漢攝）



國際中心／綜合報導

德國奧得河畔法蘭克福（Frankfurt (Oder)）地方媒體《梅爾克奧德日報》（Maerkische Oderzeitung）4日大篇幅報導台灣現況，並以台北101的屹立不搖作為台灣艱難處境的象徵，指出台灣正爭取參與世界衛生大會（WHA），為國際社會作出貢獻。

中央社引述《梅爾克奧德日報》報導，該報前總編輯曼格斯朵夫（Frank Mangelsdorf）以《走鋼索的平衡》為題，深入闡述台灣的歷史脈絡與兩岸關係，並以台北101大樓透過阻尼器幫助保持平衡，歷經強震仍屹立不搖為例，不僅讚嘆台灣的工程技術，也認為這是台灣面臨艱難處境的象徵。

文中分析，台灣面積相當於瑞士，擁有活躍的公民社會，人民享有言論自由，有著西方現代社會的優點和亞洲最佳的生活品質。曼格斯朵夫提到，如今兩岸關係錯綜複雜，中國大陸將台灣視為一個省分，中國國家主席習近平今年1月強調「一國兩制」立場，總統蔡英文則嚴詞反駁。

此外，兩岸經貿關係彼此互相依賴，北京需要台灣取得西方高科技技術，中國則是台灣的最大貿易夥伴，有超過30％的出口商品是輸往中國大陸。

報導另外提到了台灣的醫療成就，包括傳統中醫學在台灣受到重視的程度與國際聲譽，與101大樓同為「台灣製造」的驕傲。衛福部部長陳時中表示，台灣曾受國際醫療援助，如今也在最需要幫助的地方伸出援手。報導提到，健康是一項跨越國境的議題，台灣目前正努力爭取參與5月底在日內瓦舉行的世衛大會。