氣旋法尼在印度釀12死…轉奔向孟加拉　百萬人急撤離！

▲法尼重創印度奧里薩邦，造成12人死亡 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度遭逢近年來最強熱帶氣旋法尼侵襲，在東岸奧里薩邦至少有12人死亡。氣旋法尼登陸後威力已經減弱為「強低氣壓」，朝東北方的孟加拉前進。孟加拉當局已經疏散超過100萬名居民。

路透社報導，儘管法尼的威力已經減弱，但孟加拉沿岸仍出現海水倒灌，爆潮淹沒沿岸低窪地區的數十座村莊。孟加拉當局已經將沿海120萬居民分別疏散至4000個收容中心。地方官員說，在諾阿加里（Noakhali）地區有部分房屋遭吹垮，造成多人受傷，一名2歲幼童不幸死亡。

印度當局已在法尼遠離後，陸續開始在各地清查受災情形。在首當其衝的奧里薩邦（Odisha）地區至少有12人在暴風雨中死亡，其中大多是遭倒塌的樹木壓死。所幸當局已經在氣旋登陸前一天緊急將居民疏散到安全地區，避免了更多人員傷亡。

奧里薩邦沿海小鎮普里遭受重創，高達每小時200公里的風速（約等同17級風）吹翻建築物頂，電線桿和路樹也遭連根拔起。奧里薩幫特別救濟專員比希努帕達（Bishnupada Sethi）向路透表示，「普里鎮完全被毀，災情超乎想像的遭」；他補充說，奧里薩邦共有116人受傷。