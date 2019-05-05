人體薩克斯風「這樣演奏」！他爆炸生還住院　竟獲得超狂新技能

▲非洲「人體薩克斯風」，靠嘴就能憑空演奏音樂。（圖／翻攝自Instagram／demgohearword）



國際中心／綜合報導

奈及利亞一名31歲男子阿魯嘎（Tosan Arugha）號稱「人體薩克斯風」，因為他9年前遭遇一次爆炸攻擊後大難不死，傷癒後無意間發現，自己竟能靠著雙唇和鼻子就能憑空「吹」出薩克斯風的優美音色，令人嘖嘖稱奇。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，「尼日河三角洲解放運動」（MEND）組織2010年間在奈國動亂的尼日河三角洲地區（Delta region）發動一場爆炸襲擊。阿魯嘎雖然保住一命，但臉部也因此嚴重燒燙傷，必須入院治療了6個月。

住院期間，阿魯嘎一直靠聽音樂打發無聊時間。就在他準備接受第三次手術前，阿魯嘎無意間發現，自己竟能用嘴吹出薩克斯風音樂，從此就不斷練習這項奇特的技能。

阿魯嘎康復出院後，到教堂向教友們展示這項新發現的才華，大受好評，但直到今年初才在兄弟的鼓勵下，才開始開設各種社交媒體帳戶如Instagram，將自己的奇特天賦傳遞給更多人知道。

阿魯嘎畢業於奈及利亞三角州立理工學院（Delta State Polytechnic），目前正嘗試透過排練歌曲精進自己的音樂技巧。他說，「我現在得花時間練習新樂曲，因我隨時都有人打電話來聽我表演。」