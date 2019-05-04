氣旋法尼強襲「樹倒電桿歪」災區通訊電力中斷　總理莫迪6日勘災

▲ 法尼帶著強風來襲，把奧里薩省布巴尼斯瓦爾的樹木電桿吹得東倒西歪。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

氣旋法尼（Fani）重創印度東南部奧里薩省，牆壁、樹木、電桿不堪強風接連倒塌，至少造成12人死亡，上千人受傷，沿海居民的生活受到嚴重影響。目前法尼的威力已在今（4日）清晨5時30分減弱，當局正著手搶修電力及通訊網路，而總理莫迪（Narendra Modi）6日上午將前往奧里薩省勘災。

請繼續往下閱讀...

《印度斯坦時報》報導，法尼3日上午以每小時220公里的風速強襲奧里薩省普里海岸，隨後進入內陸城鎮，造成數十座行動通信基地台倒塌，部分地區訊號停擺；4日清晨5時30分，法尼威力已減弱，中心位置在加爾各答西北方約60公里處。首席祕書蘇雷什莫哈帕特拉（Suresh Mohapatra）提到，「目前普里與布巴尼斯瓦爾（Bhubaneswar）的電信網路全面中斷，仍需時間搶修，並正在評估受災最嚴重的地區。」

根據奧里薩省能源部長哈曼特夏爾瑪（Hemant Sharma）的說法，光是布巴尼斯瓦爾就有約1萬根電線桿被完全毀壞，共計300萬人受到影響。此外，被連根拔起的樹木和東倒西歪的電線桿也讓部分高速公路交通癱瘓，官員們表示，相關單位已出動，目標今晚之前把道路清理乾淨。

面對法尼帶來的災情，總理莫迪在推特發文表示，他會在6日上午前往奧里薩省勘災，且目前已和奧里薩省（Odisha）省長帕特奈克（Naveen Patnaik）通上電話，討論最新災情。

只不過，法尼帶來不少災情，布巴尼斯瓦爾機場遭到嚴重破壞，不但屋頂被吹翻，建物內部遍布殘骸，而東海岸鐵路仍暫停營運。根據印度航空公司（Air India）的說法，若任何組織團體希望運送救援物資到奧里薩省，公司可免費協助運送。