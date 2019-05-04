愛滋醫師疑用汙染針頭　巴基斯坦90人染HIV病毒「65名是小孩」

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記者林瑩真／綜合外電報導

巴基斯坦南部的拉卡納（Larkana）城市爆出醫療疏失，一名醫生涉嫌使用受汙染的針筒，導致超過90人感染HIV病毒（Human Immunodeficiency Virus，人類免疫缺陷病毒），其中還有65名兒童。

綜合外媒報導，拉卡納郊區在上週進行孩童醫療檢查，發現有18名年齡從4個月到8歲的孩童對HIV病毒呈現陽性反應。衛生官員收到通知，對此感到驚訝，並展開廣泛篩檢，結果竟然有超過90人感染，其中還有65名孩童。

當地衛生局向警方投訴，警方調查後得知，疑似是一名HIV病毒帶原者的醫師穆查法（Muzaffar Ghanghar）對病患使用受汙染的針筒注射藥物，讓病患因此感染HIV，HIV病毒恐會導致後天免疫缺乏症候群（AIDS）。

信德省（Sindh）衛生部長佩丘霍（Azra Pechuho）指出，穆查法受雇於拉卡納的公立醫院，他自己也擁有一間私人診所，目前已經逮捕穆查法。

不過穆查法否認指控，說自己沒有生病，不知道感染HIV，否則就會接受治療。但信德省省長表示，他們對受感染兒童的父母進行檢測，發現父母對HIV病毒都呈現陰性反應，會持續調查穆查法是否涉案。