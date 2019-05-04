逼6未成年少女錄裸露片「證明是頭號粉絲」　YouTuber被判10年

▲瓊斯。（圖／翻攝自臉書／Austin Jones）



國際中心／綜合報導

美國伊利諾州26歲男子瓊斯（Austin Jones）曾在YouTube發布多個音樂作品，吸引為數眾多的粉絲，但他卻說服6名未成年少女傳送色情影片給他，以此證明自己是頭號粉絲。他3日被判處10年徒刑；一名受害者聽到判決時則全身發抖，不敢看向瓊斯。

Buzz Feed新聞報導，瓊斯以純人聲音樂的作品聞名，2017年因為涉及兒童色情罪名而被逮捕，此前早有謠言傳出他與粉絲發生不當行為。他2月承認自己收到孩童的色情製品，2016到2017年期間，有6名未成年少女被迫傳送影片給他，藉此證明對他的心意。

助理檢察官威爾士（Katherine Neff Welsh）透過量刑備忘錄表示，製作與接受兒童的色情製品，是極度危害孩童與社區安全的行為，瓊斯的舉動讓受害者與其家屬永遠無法回到起點，他雖然沒有真的碰觸少女，仍讓對方心靈受創。

部分年輕女性早在2015年就聲稱受瓊斯指使拍片，有些人還要抖動臀部，她們感到很不舒服。瓊斯原本還打算展開巡迴演出，不過當時有9000人連署把他從名單移除；在他的認罪協議中，他試著說服其他未成年粉絲傳送色情照片與影片，他告訴受害者，他可以幫助對方在社群媒體上獲得更多關注。

《芝加哥論壇報》報導，受害者F向法官說話時眼中充滿淚水，「當我做了他想要的事情時，他讓我覺得我很棒，但如果我沒做，我就覺得非常糟糕。」她痛訴，瓊斯利用她對夢想的追求，以及她身為粉絲的心意操控了她。

瓊斯的律師則強調，瓊斯真的感到懊悔並會尋求治療，最值得關注的是他也曾是受害者，他已逝的父親在他小時候曾伸出魔爪多年，此舉造成心理創傷，演變成他長大後會騷擾少女。

Former YouTube star Austin Jones, who had a large teen following, was sentenced in Chicago federal court to 10 years in... 由 True Crime Society 發佈於 2019年5月3日 星期五

法官李（John Lee）則表示，由於瓊斯自己受過傷，更應該知道受害者的痛苦，「我知道在你成長過程中，你遭遇很多，對於你從父親那裡得到的待遇，我感到很遺憾。」他認為，瓊斯必須認知到他的行為造成其他女孩受到傷害。

受害者A在法庭表示，瓊斯曾要求她跳一段性感的舞，她覺得很噁心，「我認為我就像出賣了自己的肉體。」她的母親幾分鐘後告訴瓊斯，「很遺憾聽到別人傷害過你，請尋求你需要的幫助。上帝總會原諒的，祂也會寬恕你，請接受這一切以正向的方式替你帶來改變。」