逼6未成年少女錄裸露片「證明是頭號粉絲」　YouTuber被判10年

▲瓊斯。(圖/翻攝自臉書/Austin Jones)



國際中心/綜合報導

美國伊利諾州26歲男子瓊斯(Austin Jones)曾在YouTube發布多個音樂作品,吸引為數眾多的粉絲,但他卻說服6名未成年少女傳送色情影片給他,以此證明自己是頭號粉絲。他3日被判處10年徒刑;一名受害者聽到判決時則全身發抖,不敢看向瓊斯。

Buzz Feed新聞報導,瓊斯以純人聲音樂的作品聞名,2017年因為涉及兒童色情罪名而被逮捕,此前早有謠言傳出他與粉絲發生不當行為。他2月承認自己收到孩童的色情製品,2016到2017年期間,有6名未成年少女被迫傳送影片給他,藉此證明對他的心意。

助理檢察官威爾士(Katherine Neff Welsh)透過量刑備忘錄表示,製作與接受兒童的色情製品,是極度危害孩童與社區安全的行為,瓊斯的舉動讓受害者與其家屬永遠無法回到起點,他雖然沒有真的碰觸少女,仍讓對方心靈受創。

部分年輕女性早在2015年就聲稱受瓊斯指使拍片,有些人還要抖動臀部,她們感到很不舒服。瓊斯原本還打算展開巡迴演出,不過當時有9000人連署把他從名單移除;在他的認罪協議中,他試著說服其他未成年粉絲傳送色情照片與影片,他告訴受害者,他可以幫助對方在社群媒體上獲得更多關注。

《芝加哥論壇報》報導,受害者F向法官說話時眼中充滿淚水,「當我做了他想要的事情時,他讓我覺得我很棒,但如果我沒做,我就覺得非常糟糕。」她痛訴,瓊斯利用她對夢想的追求,以及她身為粉絲的心意操控了她。

瓊斯的律師則強調,瓊斯真的感到懊悔並會尋求治療,最值得關注的是他也曾是受害者,他已逝的父親在他小時候曾伸出魔爪多年,此舉造成心理創傷,演變成他長大後會騷擾少女。

Former YouTube star Austin Jones, who had a large teen following, was sentenced in Chicago federal court to 10 years in...