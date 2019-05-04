平成時代2度失敗！日民間火箭MOMO3號成功上太空「高度達113公里」

記者林瑩真／編譯

日本火箭MOMO3號在4日上午5時45分（日本時間）發射成功，在北海道大樹町的發射場升空後，順利升高到100公里的預定目標高度，接著進入太空，成為令和年代第一枚發射成功的火箭，也是首次由日本民間企業獨立打造的低成本迷你火箭發射成功。

綜合日媒報導，由日本民間的日本星際科技公司（Interstellar Technologies）打造的火箭MOMO3號，全長9.9公尺、直徑50公分，是重量為1150公斤的液體火箭引擎，還可搭載重量約20公斤的觀測裝置，這次也搭載了大學製作的實驗裝置。

雖然該公司曾在2017年7月進行第一次試射，但當時因機體強度不足，從20公里高的地方墜毀；2018年4月預定再次試射，卻發生問題導致3度延期，直到6月才發射，但引擎不明原因停止，以墜毀後爆炸收場。

▲日本火箭MOMO3號發射成功。（圖／翻攝自YouTube／ANNnewsCH）

原本MOMO3號預計在4月30日試射，但因為天候不佳而改期，所幸，平成時代的2次試射失敗為它打下成功基礎，迎來令和時代後，花了數千萬日圓的第一次試射，終於成功。

出資者堀江貴文在推特上發文表示，「雖然宇宙很遠，但總算是到達了，高度約113公里」。星際科技指出，MOMO3號最後到達高度113公里，之後預計掉落到北海道附近的太平洋。

由日本民間企業獨立打造的火箭首次進入太空，被認為可擴大日本太空經濟市場。尤其星際科技不同於過往以昂貴特殊訂製零件製造火箭，以網購收集金屬材料零件、賣場買防止燃料蒸發的隔熱材料、自行加工火箭推進器零件等，打造出低成本的火箭，也走出一條「破壞價格」的火箭開發道路，讓外界相當期待。

星際科技指出，MOMO3號可在約4分鐘的無重力環境下，進行電子機器實驗，目前還沒有搭載衛星進入太空軌道的能力，不過公司將基於MOMO3號的技術，進行可搭載超小型衛星進入軌道的火箭的開發，預計2023年試射。

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