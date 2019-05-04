韓聯社：巴拿馬籍運油船違反北韓制裁　扣留釜山港3個月　

▲ 南韓貨船「P-PIONEER」去年9月涉嫌轉運石油給北韓，目前被扣留在釜山港。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

南韓洋水產部和海洋警察廳4日宣布，一艘巴拿馬籍的運油船，涉嫌違反聯合國安理會針對北韓的制裁決議，目前正扣留停泊在釜山港，接受南韓海警調查中。韓聯社指出，這艘運油船在去年7月至12月間，涉嫌違反制裁令向北韓運油至少3次，但俄羅斯籍船東遲未入境，導致調查困難。

報導指出，2018年7月17日開始到12月前，這艘1014噸級的運油船，涉嫌在北韓的清津港向受到制裁的「金津江」號傳運油品至少3次。而今年2月這艘運油船開進南韓釜山港，準備進行維修時，釜山海洋水產廳隨即作出暫緩出港的決定，並由南韓國家情報和海關部門進行聯合調查，但俄籍船東遲遲不肯入境接受調查。

聯合國安理會（United Nations Security Council）2017年通過針對北韓試射飛彈的制裁決議，要求北韓將每年成品油進口數量從200萬桶減少至50萬桶，原油進口數量不能超過每年400萬桶上限。截至目前，共有8艘船隻因涉嫌違反制裁北韓決議被扣留在南韓，已有6艘船隻被認定違反。

上月初南韓官員也證實，南韓貨船「P-PIONEER」在2018年9月涉嫌轉運石油給北韓，該艘船隻自去年10月被南韓當局扣留至今，目前停泊在釜山港，正接受相關部門調查。這起事件是南韓船隻首次因違反對北韓制裁而被扣留。