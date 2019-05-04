爺爺喝茫「大吼2歲孫身上有撒旦」　一把丟進煤炭火爐…直接烤半熟

▲祖父喝醉將2歲的孫子丟進烤箱。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合報導

一般上班族若有孩子，有些都會請自己的父母幫忙照顧就是為了安全、方便，但俄羅斯鄂木斯克（Omsk）一名21歲的女子安德烈娃（Irina Andreeva）因為需要上班，所以請了自己的爸媽幫忙帶孩子，沒想到這位爺爺在喝完酒之後，竟然出現幻覺將孩子丟進炭火烤爐內。

根據英國《太陽報》報導，這名53歲的爺爺當時正在和老婆（也就是男孩的奶奶）喝酒，沒想到卻突然大聲咆嘯，指家裡出現撒旦的身影，就依附在2歲孫子的身上，並且要老婆讓開，一把將孩子扯開立刻往取暖的炭火烤爐內丟。

男孩的奶奶當下看傻，立刻奪門而出求救，並且找來隔壁的女鄰居，一把將在火爐內的孫子拉出，可惜男孩已經失去意識。警消人員到場後立刻將這名發狂的爺爺逮捕，並且將男孩送醫急救，醫護人員表示，「這可憐的孩子全身已經超過50％的燒傷，情勢相當不樂觀，我們將盡力搶救。」

警方表示，這名祖父根本就是帶著「謀殺孩子」的心情做出這樣的行為，殘忍的程度就像是蓋世太保才會做的。鄂木斯克衛生部發言人表示，「這名小病人現在已經受到完善的照顧，但對於他情況的發展我們都沒有把握。」最令人震驚的，這樣的案件在當地已經半年來第二起，1月份同樣一名祖父在喝醉之後，將11個月大的孫子放進烤箱，該名嬰兒最後不幸身亡。