日本黑歷史曝光：7000精障者「合法監禁」1.5坪無窗屋　島民噤聲至今不敢提

▲在台劇《我們與惡的距離》中，精神障礙者有社工師可尋求幫忙。（圖／公視提供）

記者林瑩真／編譯

台灣劇《我們與惡的距離》探討在無差別殺人事件中，加害者、被害人的心理狀態，其中也不乏許多對精神障礙的描寫。然而，日本過去對於精神障礙者的對待方式，卻是將他關入沒有窗戶的小屋，深深的埋入黑暗中。

根據《朝日新聞》報導，將精神障礙者關入一間以水泥打造、沒有窗戶的5平方米（約1.5坪）小屋，唯一與外界的接觸孔，只有5個直徑10公分的小洞，以及傳遞食物、排放排泄物的孔洞，至於真正的出入口，則是被緊緊鎖上的鐵門，這樣的「私宅監置」在過去的日本是合法的。

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▲過去的日本卻合法將精神障礙者關入黑暗的小屋，沖繩至今仍能看到類似小屋。（圖／翻攝自YouTube／touhokushien）

「私宅監置」的制度在日本本土直到1950年後才廢止，但沖繩還持續到1972年，延遲廢止「私宅監置」制度的沖繩至今還能看到過去真正關過精神障礙者的小屋。一名罹患精神障礙的沖繩男子富俊就曾經在1950年代時，被整整關了13年，完全不見天日。

當時，身為木匠的富俊因為精神出狀況，拿著菜刀在街上來回走動，此事驚動了警察，因此警察委託富俊的前輩，希望打造一個木製小屋將富俊關入，但小屋卻被富俊破壞，眾人沒有辦法，重新以水泥打造一個小屋，喊著「你會給大家添麻煩的，在裡面靜養吧」，將反抗的富俊硬是關入小屋，即使富俊求救「好寂寞讓我出去」，也沒有把他放出來。

富俊描述，那個水泥小屋離家約10公尺，生鏽的鐵門將他與外界隔開，進入小屋後，只有牆壁的孔洞會透進光，但細微的光線卻更顯室內黑暗，從孔洞中向外偷看，看得到的只有草木。

當時富俊僅8歲的弟弟目睹全程，平常就看到母親為富俊送飯，自從富俊被關入小屋後，母親也越來越少說話，有時還能聽到家裡傳來尖叫聲，「雖然看起來很可憐，但8歲的我什麼也做不到，家裡附近也有其他類似的小屋，漸漸的覺得很普通了」。

富俊因「為了維持治安，必須監置」的理由，遭到家人申請「私宅監置」，被日本合法的關入小屋整整13年，直到該法條被廢止，富俊進入醫院接受治療，年老後改到高齡者設施居住，在2017年以89歲高齡去世。

▲當年的日本全國上下，總共有7千多人遭到監禁，詳細情況卻都沒有被記載。（圖／翻攝自YouTube／touhokushien）

一名對「私宅監置」有相當了解的愛知縣立大學教授橋本明指出，據日本厚生省發行的《醫制80年史》，1935年日本全國有7千多人遭到監禁，申請理由多是「為了維持治安」、「會給鄰居添麻煩」等，但對於被監禁的人的具體情況，卻幾乎沒有詳細記錄，甚至是被逃避的話題。

不過，日本有一群人認為，「若是什麼都不作，被監禁的當事人就會失去尊嚴，歷史的黑暗也會消失」，因此開始致力於保存小屋及「私宅監置」的歷史。

但是，當其中一名導演原義和前往沖繩向關係者問話時，卻出現「為什麼要重提過去的恥辱」的聲音；連當事者家屬及對「私宅監置」相當後悔的前保健所職員也不願回顧過去的黑暗，反而對此表示：「排除精障者的風潮，已經是過去的事了不是嗎？」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。