全球最富有君王！泰王擁4段婚姻愛跑車　行事風格有別先王蒲美蓬

▲ 外媒推估，瓦吉拉隆功的身家達300億美元（約9269億元台幣），是全世界最有錢的君王。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）今（4日）起展開3天加冕大典，但他的行事風格與他的父親、已故泰王蒲美蓬有著強烈對比，他鮮少公開露面或發表演說，大部分的時間待在德國價值1300萬美元（約新台幣4億元）的豪宅，感情生活相當豐富，更在加冕前娶進第四任妻子並立她為后。

英國衛報4日報導，泰王瓦吉拉隆功於1952年7月28日出生，他和其他皇室成員一樣，從小就在英國、澳洲等海外國家接受教育，最終在1976年畢業於澳洲首都坎培拉的皇家軍事學院。回首他走過的人生道路，大多數時間都在泰國皇家軍隊擔任軍官。

「泰王瓦吉拉隆功和他的父親有著非常不同的風格」，昆士蘭大學東南亞歷史資深講師派翠克喬瑞博士（Patrick Jory）表示，「他一生當中，大部分的時間都在軍隊當中度過，所以他習慣發布命令讓他人服從，缺乏他父親的魅力。」

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▲ 已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）生前形象親民，深獲人民愛戴，與王后詩麗吉愛情長跑的故事傳為佳話。（圖／路透社）



此外，瓦吉拉隆功熱愛跑車，也會駕駛波音737飛機。值得一提的是，他的感情生活相當豐富，日前才剛把第四任妻子護衛隊司令官素提達（General Suthida Vajiralongkorn）娶進門。

事實上，他與3名前妻有7名小孩，與第一任妻子索姆沙瓦利（Soamsawali Kitiyakara）一名女兒，與第二任妻子馬希多（Sujaree Mahidol）生下4男、1女，與第三任妻子西拉米（Princess Srirasmi）生下兒子提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）。但因他懷疑第二任妻子馬希多婚姻不忠，便拔除她與她所生下的4名兒子的王室頭銜，所以目前王位繼承第一順位便是提幫功。

談及瓦吉拉隆功推動修憲爭取決策權一事，學者瑪悠（Eugénie Mérieau）表示，瓦吉拉隆功將來會是位傾向「干政」的國王，可能藉由掌控文人政府高官或軍方來下指導棋。

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▼ 泰王瓦吉拉隆功與第四任妻子素提達。（圖／路透）

▼ 泰王迎娶並且冊封自己的第四任妻子。（圖／達志影像／美聯社）