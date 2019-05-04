快訊／美波音737降落衝出跑道墜河　傳多人受傷

▲ 波音737飛機衝出跑道墜河。（圖／翻攝自Twitter／@JSOPIO）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國佛州傑克遜維爾市（Jacksonville）3日晚間一架波音737飛機在降落時衝出跑道墜入聖約翰河（St. Johns River），外傳機上載有142人。目前並無人員死亡消息傳出，但據信有多人因此受傷。

美媒CNN引述傑克遜維爾海軍航空站發言人的說法指出，該架波音737飛機自古巴關塔那摩灣海軍基地（Naval Station Guantanamo Bay, Cuba）飛往傑克遜維爾海軍航空兵基地（Naval Air Station Jacksonville），但就在美東時間周五晚間9時40分左右，飛機試圖降落時，卻意外衝出跑道，最終掉入聖約翰河。目前海軍安全人員以及緊急人員都已趕抵現場掌握情況。

據了解，該架飛機隸屬於邁阿密國際航空公司（Miami Air Interntional），據傳被美國軍方包租。

消息傳出後，當地市長已證實這項消息。警方也在推特上傳最新畫面並提到，客機沒有被水淹沒，位在淺水區域，現階段並沒有傳出人員死亡消息。目前飛機意外衝出跑道的原因仍有待釐清，尚不清楚是否被惡劣天氣所影響，但根據News4Jax氣象學家的說法，當飛機降落時，該區域有出現閃電。