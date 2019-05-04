悚！女子遇歹徒持刀「剁手指」搶戒指　滿身濺血倒地哭喊

▲被害女子血流滿地，坐地哭喊。（圖／翻攝自吳越兄弟祈禱團 UESIAN PRIORY推特）

國際中心／綜合報導

太可怕了！一名歹徒為了搶女子身上的耳環和戒指，竟持刀把她的手指「剁斷」，還割傷她的耳朵，女子當場血流如注，癱坐在地上嚎啕大哭，滿地的血跡相當驚悚。

網友「吳越兄弟祈禱團 UESIAN PRIORY」在推特（Twitter）PO出一段影片，從畫面中可以看到，女子身穿黑衣白短裙，渾身是血的坐在地上哭著，她的腿上和短裙都被鮮血染紅，一路流到地面，而身旁的白色購物紙袋，也沾滿了紅色鮮血，場面相當怵目驚心。有民眾走近安撫她，試圖幫忙她止血，也有人幫忙報警。

有網友表示，事發地點是位於大陸深圳，一名歹徒疑似為了要搶奪女子手上的戒指，不惜用刀將女子的手指剁了，連耳朵也被劃傷，搶走了耳環。而醫護人員在趕到現場後，也立即為被害女子處理傷口。不過因為這影片沒時間和地點，所以確切地點有待確認。

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▲網友PO文稱女子遭歹徒剁斷手指。（圖／翻攝推特）

許多大陸網友在看完影片後，紛紛表示，「前幾天還有人親口給我說國內的監控多好多好，現在非常安全都沒有人敢犯罪了呢，打臉打的啪啪的！」「無處不在的監控呢？又失靈了？」「監控攝像頭這時不起作用了」、「這種情況持續幾十年了 深圳一大特色 搶劫 拐賣 販賣人口 各種犯罪」、「慘不忍睹！可憐喔！希望早日康復」。

不過經過查證，發現事發地點其實是在大陸廣西，原來是一對到戶政所辦理離婚的夫妻，在辦完離婚手續踏出戶政所後，憤怒的丈夫持刀將砍了前妻，才造成這起傷害事件，而非網友所說的「為搶戒指剁手指」。

據了解，這名女子結婚9年，與先生感情不睦，時常為小事爭吵不斷，後來兩人到戶政所辦理離婚登記，結束後先生卻突然持刀連續砍了女子3、4刀，民眾見狀合力將他制伏。男子後來被警方逮捕法辦，女子則因頭部及腿部受傷，被送醫治療。

▲當地警方也發出聲明。（圖／翻攝自微博）

當地警方事後也發出聲明表示，該起事件是一起惡意傷人案，目前行兇的男子已被移送法辦，希望網友不要誤信「搶劫戒指剁手指」的網路謠言。