北韓試射短程飛彈「不只一枚」　南韓秒聯繫美國：密切監視中

▲5月4日北韓短程飛彈試射地區。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳亭伃／綜合外電報導

川金二會在越南破局後，北韓在當地時間4日上午9時發射短程飛彈，此舉立刻引發國際關注，尤其南韓立刻蒐集相關資訊，南韓官員指出，北韓是從東部沿海地區發射，且不只一枚短程飛彈。

根據《CNN》報導，南韓官員指出，北韓短程導彈在墜海前飛行約70～200公里，「目前南韓軍隊已經加強監視，並且隨時為下一次北韓發射導彈準備」而南韓方面已經和美國保持聯繫。

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▲北韓4日早上試射短程飛彈，被視為是金正恩不滿川金會破局。（圖／路透社）

此外根據《朝鮮中央通訊社》指出，金正恩在導彈發射後，讚揚這次試射是加強人民軍的重大經驗。而在兩次川金會中，金正恩也從未承諾會停止核測試，華盛頓國家利益中心韓國研究主人卡西安尼斯（Harry J. Kazianis）指出，很顯然的平壤對於跟美國的會面結果感到相當沮喪，也沒有任何突破，金正恩對於川普的制裁仍然感到不滿。

此番北韓的短程飛彈試射，被外界認定是金正恩在提醒世界，尤其是美國，「北韓的武力已經日漸增長」。卡西安尼斯認為，這將會是一個緊張狀態的循環。而在短程飛彈試射後，美國國家安全顧問約翰（John Bolton）也立刻和總統川普回報，繼續監測情況。