花花公子女模退休創邪教　堅信「我是半人半外星人」身形嚇壞網友！

▲莎賓娜堅持自己是半人類半外星人的血緣。（圖／翻攝自IG@sabrinasabrokreal下同）

記者陳亭伃／綜合報導

世界上約70億人口，各式各樣的人都有，來自阿根廷的成人片女星莎賓娜（Sabrina Sabrok）就認為自己是來自一個「人類和外星人」交配的結果，而她有這樣的想法也並非沒有根據，因為莎賓娜的血型算是世上少有的Rh陰性血，造就她從小就認為自己「與眾不同」。

綜合外媒報導，43歲的莎賓娜在阿根廷是相當出名的成人片女星，過去也曾經是雜誌《花花公子》的模特兒，其中最有名的莫過於經歷50次的整形手術，就是為了追求「世界上最美最翹的屁股」，而最近她成立一個類似邪教的組織，就是為了傳達自己是「半人類半外星人」的後代。

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▲莎賓娜對於自己的身世有一套說法。

莎賓娜提到自己身分的源頭，主要是因為她擁有Rh陰性血，而大部分的人都為Rh陽性血，而陰性血在輸血時僅能用陰性血，因此她認為自己這樣的情況是因為曾有外星人到地球上來尋找人類交配，所產生出來的結果。

雖說有不少人認為莎賓娜的想法很瘋狂，但仍有死忠粉絲認為偶像確實與眾不同，在IG上也能看到她時常分享自己相關的報導、以及火辣的身材照，不論是製造話題或是吸引關注，似乎都已經成功博得版面。