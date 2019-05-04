28歲變態哥密謀「奪83歲老奶奶遺產」　逼玩性愛玩具嗨到心臟病！　

▲班傑明企圖交往83歲退休女校長並且讓她死於性愛。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名83歲的退休女校長摩爾（Ann Moore-Martin）日前和28歲的教堂看守人班傑明（Benjamin Field）陷入熱戀，這段奶孫戀看似甜蜜，卻是班傑明策畫已久的密謀殺人，想讓摩爾在激烈的性愛過程中心臟病發去世，好得到其遺產繼承權，全案曝光後，警方卻發現居住在摩爾隔壁的69歲鄰居彼得，也是遭到班傑明密謀殺害。

根據英國《每日郵報》報導，班傑明利用摩爾年紀大且脆弱的心智，悄悄的開始深入女方的內心世界成為小男友，在交往的過程中，不斷的給予摩爾很前衛的戀愛感受，兩人最後發生了性愛關係，甚至他還購買的性愛玩具讓摩爾使用，然而在這些生活的背後，是班傑明和魔術師好友馬丁（Martin Smith）奪取摩爾遺產的手段。

班傑明甚至會在摩爾的住處裝神弄鬼，以白色的筆跡在鏡子上寫下「上帝的訊息」暗示繼承權應該要留給誰，漸漸的摩爾開始無法正確的分辨是非對錯。班傑明和馬丁提到，「只要摩爾在性愛的過程中心臟病發，一切就能歸在自然死亡」。

2017年5月摩爾過世後，檢方展開一系列的調查，讓班傑明的計畫遭到曝光，甚至牽扯出2015年住在摩爾家隔壁的69歲彼得，當時因為使用藥物不當而過世，也同樣是班傑明的計畫之一。檢察官表示，班傑明刻意親近「弱勢族群」藉此改變他們，最後還要置這些弱勢族群於死地，

法官在班傑明的手機中，看到一張摩爾使用性愛玩具的照片，更加確定他的密謀殺人確實存在。班傑明目前僅承認花了摩爾的4000英鎊（約台幣16萬元）買車，其餘全盤否認，