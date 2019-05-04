IS聖戰新娘被英國褫奪國籍　孟加拉也拒收：回來就死刑！

▲貝居姆想回英國。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

19歲女子貝居姆（Shamima Begum）2015年離開英國，加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）成為聖戰新娘，她先前聲稱母親具有孟加拉國籍，因此被英國政府視為擁有孟加拉公民身分。不過，孟加拉外長莫曼（Abdul Momen）表示，貝居姆若來到該國，將會被判處死刑。

BBC報導，莫曼說明，孟加拉國的法律非常明確，恐怖分子必須面臨死刑。他補充，貝居姆的事情與孟加拉國沒有關係，「她從未尋求孟加拉國的公民身分，她的父母也都是英國公民。英國政府必須為她負責，與她商談。」

貝居姆15歲時便與兩名學校朋友離開英國，由於她在敘利亞懷孕，便懇求能一同回到英國生活，她並不後悔曾前往敘利亞，但不認同IS的行為。今年2月，她的英國公民身分被褫奪。

雖然貝居姆曾加入IS，她卻沒有承認任何罪行。她的律師阿庫吉（Tasnime Akunjee）表示，英國內政部隨時可以撤回褫奪國籍的行為，這樣才不會浪費英國納稅人在法庭費用、法律援助上付出的資金。

英國內政大臣賈維德（Sajid Javid）不同意貝居姆想回到英國的請求，他曾告訴國會議員，考量到國家安全的層面，他會毫不猶豫撤銷女子的公民身分，「如果你支持恐怖組織，必然要面對後果。」

貝居姆生下的男嬰在3月死於肺炎，她另外兩名孩子也過世。男嬰死亡前，貝居姆的手足寫信給賈維德，要求他帶貝居姆與嬰兒回英國。

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