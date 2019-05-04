家園被燒毀！羅姆人遭歧視丟石「躲浴室發抖」　警勸：逃離吧

▲圖為羅姆兒童在法國一處臨時營地遊玩。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

保加利亞中北部城鎮加布羅沃（Gabrovo）上月10日以來，便一直發生種族歧視的暴力事件以及「反羅姆人」（anti-Roma）示威。羅姆人社區受到大肆破壞，窗戶破了，甚至連房子也被燒毀；部分警方沒有提供協助，而是叫這些少數族群趕緊逃離此地。

CNN報導，一些拿著金屬棍棒的保加利亞人連續好幾晚走上街頭，要求政府清理羅姆人社群，接著砸破窗戶，威脅要殺死羅姆人，並在住宅點火，燒毀這些人的財產。此舉讓部分羅姆人的家庭成員只能躲在浴室發抖，外面不斷有人朝窗戶丟石頭並大聲喊叫。

根據一些社區成員與羅姆人權活動人士的說法，當局要這些人逃離，而不是派出警力給予保護。非政府組織Amalipe多年來倡導羅姆人權利，地區承辦人托多羅夫（Ivan Todorov）估算，加布羅沃大約有600名羅姆人遵照指示，有多少人願意回來仍是未知數，他們太害怕回家。

保加利亞是歐盟最貧窮的成員國之一。歐洲理事會估計，羅姆人佔了保加利亞人口的10％以上，但他們不斷被邊緣化，應有的權利也遭剝奪。

專家認為，保加利亞的政治人物、媒體與一般大眾把少數民族當成「出氣包」，將社會與經濟上的問題歸咎於這些人，近期情況更加惡化。持續高漲的民族主義、民粹主義，使得羅姆人更被邊緣，無法享有住房、安全與受教育的權利。

社群媒體上流傳著幾段影片，羅姆人被描繪成暴力的流氓，威脅城市的安全；有影片顯示出羅姆人在便利商店煽動情緒，引發紛爭。保加利亞副總理東切夫（Tomislav Donchev）的妻子透過臉書表示，人民希望可以住在「吉普賽人被清理過」的城市，不用擔心被酒醉或吸毒的暴徒襲擊。

數名羅姆人與保加利亞軍人1月爆發爭執，造成反羅姆的抗議活動，許多羅姆人逃離家園；國防部長卡拉卡徹諾夫（Krasimir Karakachanov）當時在記者會表示，「吉普賽人已變得非常無禮。」

保加利亞科學院副教授潘波羅夫（Alexey Pamporov）觀察到，針對羅姆人所展開的煽動言論越來越常見，特別是在選舉前，如果候選人或是保守政黨的聲望變低，便會利用相關事件凝聚民心。他說，羅姆人不是唯一的出氣筒，2012到2013年間當時被仇恨的對象則是敘利亞難民。

托多羅夫擔心，很多家庭可能永遠不會回到加布羅沃，許多孩子再也沒有機會與保加利亞的朋友一起讀書。不過，也有人鼓起勇氣重回家園，赫里斯托夫（Hristov）是其中之一，「我們與保加利亞人從來沒有任何問題，為什麼他們想要我們走？」