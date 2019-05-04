「鹿仙貝層層疊頭上」奈良鹿趴地眼神死　黃金週遊客擠爆成亂象

▲日本黃金週吸引大批遊客到奈良觀光，但太多食物讓鹿對鹿仙貝沒興趣了。（圖／翻攝自推特討論區Togetter）

記者林瑩真／編譯

日本因為新天皇上任，4月27日至5月6日成為日本黃金週，讓國民放一個10天長假。不過長假可苦了奈良的小鹿們。近日日本推特上一個熱門話題，正是去奈良觀光的旅客太多，小鹿們對鹿仙貝或其他食物提不起興趣。

有網友發現，黃金週才過不到一半，但奈良公園的小鹿們卻早已厭煩，看著大批旅客拿著鹿仙貝湧入公園，小鹿們卻不再圍繞人群求食，反而紛紛趴在地上休息，對食物或鹿仙貝不屑一顧。

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▲▼網友們PO出自己去奈良的情景，小鹿們根本對鹿仙貝不屑一顧。（圖／翻攝自推特討論區／togetter）

旅客們發現，小鹿們不僅不求食，就算將鹿仙貝送到小鹿嘴邊，牠們也都不吃，只想趴在地上休息。最後，這些旅客將鹿仙貝丟在小鹿身邊，甚至有人將鹿仙貝一片片的疊在小鹿頭頂上，被網友譏笑「根本就是供奉鹿的貢品」。

另外，也有網友在日本收集推特（Twitter）熱門話題的網站Togetter發文，聚集一個關於奈良鹿在黃金週不吃鹿仙貝的留言串，吸引網友留言或提供照片。網友紛紛留言「黃金週只剩下對鹿仙貝厭煩的鹿，有隻看起來很可憐的孩子」、「這些旅客會遭天譴的，鹿是神獸啊」、「這不是我知道的奈良鹿」、「人太多、飼料太多，小鹿們都沒有興趣了」。