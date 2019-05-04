新日皇德仁首露面！民眾擠滿皇居前搶參賀「排隊長到東京車站」

▲日本天皇德仁即位後將首次露面，接受民眾祝賀。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本新天皇德仁1日正式即位，宮內廳安排4日於「即位一般參賀」首次露面，讓新天皇與日本國民見面致意，接受國民祝福。而日本國民也不負眾望，4日一早就在皇居面前排好隊伍，長列直達東京車站，就等著見到天皇德仁。

綜合日媒報導，根據日本皇室慣例，天皇即位儀式後的第4天才可以公開接受國民參賀，宮內廳考慮到4月27日至5月6日是日本黃金週，方便民眾出行，因此特意安排，讓天皇德仁與皇后雅子4日於皇居的長和殿露台接受國民參賀，同時發表演說。

從宮內廳公布的行程來看，國民的一般參賀將從上午10時開始，直到下午3時為止，每小時各一場，總共6場，想為天皇獻上祝福的民眾，可以在上午9時30分到下午2時30分之間，從皇居正門的二重橋進入宮殿前的東庭入場，排隊等待安檢。

天皇德仁對前來祝賀的國民表示，「我對於前來的國民的祝賀感到非常開心，同時也致上謝意，在此也為國民的健康與幸福祈禱，希望我們國家可以攜手外國，一同致力於世界和平，打從心底希望能更上一層發展的願望能實現。」

天皇德仁也確實受到民眾愛戴，早上8時就有民眾抵達皇居前，排隊等著祝賀。一名恰好到兒子神奈川縣住家的奶奶表示，因為不想錯過體驗時代變化的時刻，所以凌晨3時30分就出門了；另一名東京的60歲男子則說，自己就住在東京，這麼難得的時機，於是就搭著首發電車來祝賀，「希望會是個平和的時代」，同時這也是他第一次造訪皇居。

另一對同樣來祝賀的夫婦表示，如此長列的排隊人潮跟變成平成時代時完全不一樣，「聚集這麼多的人，一定是大家都想要變成一個好國家」。而長列也從皇居前一路排到東京車站，走路最快也要花25分鐘（約走2.1公里），宮內廳提醒，若人潮眾多，要從皇居前廣場走到二重橋恐怕就要花2個小時以上。