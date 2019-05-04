36%剛果民眾批「假病」！防疫團隊5個月遭攻擊119次　伊波拉死亡人數破千

▲防疫人員在十字架寫下病逝者的姓名。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

世界衛生組織（WHO）表示，剛果民主共和國的伊波拉疫情（Ebola）正逐漸蔓延，自2018年8月至今，1450個確診病例中有1008例確認死亡，每星期激增126個病例。不幸的是，該國動盪的安全局是，以及人民對政府的嚴重不信任，讓防疫工作窒礙難行，剛果衛生部發言人伊倫嘉（Jessica Ilunga）指出，安全是導致病例激增的最大原因，「發生攻擊事件時，追蹤接觸者、接種疫苗和安全埋葬等必要的應對措施，都必須無限期暫停，提供病毒傳播的時間和空間。」

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▲防疫團隊的醫護站屢遭攻擊。（圖／路透）



WHO公共衛生緊急計畫（Health Emergencies Programme）執行主任萊恩（Michael Ryan）在瑞士日內瓦舉行的記者會上指出，疫苗的數量非常足夠，但團隊要進入疫區診治時，卻碰到非常多阻礙，甚至是攻擊行為，因為居民仍對醫療人員帶有敵意。

從今年1月起，至少發生119起攻擊事件，上個月還有全副武裝的攻擊者，入侵布滕博市（Butembo）的一間醫院，殺死了負責伊波拉疫情的醫生穆佐科（Richard Mouzoko）。今年2月，無國界醫生組織也有兩個治療中心遭到攻擊，因此暫停了在北基伍省（North Kivu）的治療活動目前也不清楚襲擊者的動機與身份。

▲感染伊波拉死亡病人必須做安全掩埋。（圖／路透）



各種政治、經濟與社會上的不信任與不滿，全部都爆發在「外來的」醫療團隊身上，根據國際著名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）最新的研究顯示，剛果東部的伊波拉疫區，約有32%的受訪者表示，他們不相信這種病毒的存在，這都是出於經濟利益而發明的假病，更有超過36%的人認為，這場疫情是捏造的，目的是破壞該地區的穩定。

WHO目前正計畫，當嬌生集團（Johnson & Johnson）製造的新疫苗獲德批准，將盡速在剛果東部擴大施打，目前已在使用另一種由默克藥廠（Merck）製造的實驗疫苗。

▼伊波拉疫苗充足，但病患卻不相信。（圖／路透）

