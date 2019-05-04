人民視父親如神！新泰王登基2年才加冕　鞏固地位也要贏回民心

▲泰王與第4任妻子、王后素提達。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

泰王「拉瑪十世」（Rama X）瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）自父親蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）2016年過世至今，已登基為新王2年，先王哀悼期結束後，「拉瑪十世」的加冕典禮從4日開始至6日結束，泰國民眾舉國歡騰，準備迎接這場睽違69年的加冕典禮。泰國那黎宣大學（Naresuan University）教授錢伯斯（Paul Chambers）表示，加冕典禮不但鞏固了瓦吉拉隆功的合法地位，也能把民眾的注意力，從搖擺不定的泰國大選結果移開。

泰國政府公關部表示，整個加冕典禮的總花費約為10億泰銖（約台幣9億4800萬元），是前泰王蒲美蓬喪禮費用的1/3。儘管新王瓦吉拉隆功已登基2年多，但這次的加冕儀式，將鞏固他做為一名成熟君主的地位。朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）教授蓬蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）指出，泰王先登基再加冕其實非常合理，「瓦吉拉隆功需要時間哀悼他的父親，並準備喪禮與紀念活動，前泰王蒲美蓬也是相隔了4年才進行加冕。」

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▲前泰王蒲美蓬。（圖／路透）



蓬蘇迪拉克表示，這次的加冕典禮應該會相對「溫和」，因為與2006年前日本明仁上皇夫婦、英國安德魯王子（Prince Andrew）皆出席的泰王蒲美蓬即位紀念活動相比，這次並無特別邀請各國政要出席。蓬蘇迪拉克也強調，與被泰國人民視為神一般存在的父親蒲美蓬相比，瓦吉拉隆功登基前就有許多爭議，「他不像他父親那樣受歡迎，但仍有機會建立人氣。」

對許多泰國人來說，這是自1950年5月5日蒲美蓬加冕典禮後，他們人生首次親眼見證泰王加冕，因為蒲美蓬在位長達70年，是史上在位最久的君王之一。儘管泰王沒有實質權力，但他仍在人民生活中有很大的影響力，泰國街頭隨處可見王室成員的照片，甚至還有嚴格的《冒犯君主法》（lèse majesté law），規定若是國王、王后或是繼承人誹謗、羞辱、威脅，將會面臨3至15年有期徒刑。

▲▼民眾穿黃衣上街慶祝泰王加冕。（圖／路透）

