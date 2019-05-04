3段婚姻生5男「4兒遭流放」　王子生母曾曝不雅照…泰王迎新后遲未封王儲　

▲泰王瓦吉拉隆功與提幫功王子。（圖／翻攝自Twitter／@ThaiRoyalFamily）



國際中心／綜合報導

泰王「拉瑪十世」（Rama X）瓦吉拉隆功2年前登基後，外界也開始關注下一位「太子」人選。目前王位繼承第一順位是14歲的提幫功王子（Thipangkon Ratsamichot），他是瓦吉拉隆功與第3任妻子西拉米（Srirasmi）的兒子，近年不論是前泰王蒲美蓬（King Bhumibol）喪禮或是新泰王繼位儀式，提幫功王子皆出席參與，但至今尚未被冊封為王儲。

▲提幫功王子參與志工活動。



瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）過去曾有3段婚姻，共育有5子2女。1993年他與第1任妻子頌莎瓦麗（Soamsavali Kitiyakara）離婚後，1994年與演員瓦媞達（Yuvadhida Polprasrth）成婚，當時各界都認為這是段外遇戀情，婚禮當天連母親詩麗吉王后都沒出席。2年後瓦吉拉隆功與「不忠」的瓦媞達離婚，除了拔除4名王子的繼承權外，更將母子5人流放海外，至今無法返國，但2人的女兒仍留在國內並保有公主頭銜。

2001年瓦吉拉隆功迎娶第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee），2人於2005年生下提幫功王子，但2014年西拉米的親戚接連因貪腐遭逮，泰國王室遂宣布，「國王授權同意宣布，王儲瓦吉拉隆功的王妃西拉米透過書面聲明，放棄王室地位。」當時42歲的西拉米出身平民，且早已醜聞不斷，包括2014年5月時不顧泰國政變時局動亂，和王儲在英國五星級飯店享樂；不雅照與裸胸替愛犬慶生的影片流出後，更重創王室的形象。

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▲泰王瓦吉拉隆功與前妻西拉米。（圖／達志影像／美聯社）



當時許多民眾不禁擔憂未來王室繼承可能會有問題，且時任王儲的瓦吉拉隆功聲望極低，前泰王蒲美蓬早在1974年修憲，允許國家在沒有男嗣情況下，可由女性繼承王位，以防如果意外發生，可以讓其次女詩琳通公主（Maha Chakri Sirindhorn）繼承王位。而瓦吉拉隆功在加冕前夕，迎娶誹聞女友素提達（General Suthida Vajiralongkorn），並冊封為皇后。如今太子之位，仍否由與前妻所生的王子繼承，讓外界充滿好奇。

▼泰王迎娶並且冊封第4任妻子素提達。（圖／達志影像／美聯社）