人魔切碎房東「川燙大腦」 12歲小女友吃完卻回「心臟太甜了！」

▲阿爾卡迪將房東分屍後，還請來12歲女友一起品嘗人肉美味。（圖／翻攝自VK下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯一名22歲的戀童食人魔阿爾卡迪（Arkady Zverev）日前殺害了房東亞歷山大（Alexander Popovich）後，竟殘忍將對方分屍煮食，更慫恿12歲的女友嘗試「人腦」的滋味，遭到逮捕後畏罪自殺，但令警方不寒而慄的，是年紀尚小的女友竟在看守所內自白「食人滋味確實不錯」。

根據英國《每日郵報》報導，阿爾卡迪疑似因為被亞歷山大告誡，千萬不要跟未成年女友發生關係，引起雙方口角，一氣之下阿爾卡迪殺害對方後，拿了斧頭將亞歷山大的頭部、四肢肢解後，將腦袋、眼球放入熱水煮沸，並且打電話給12歲的女友邀請加入「吃人」的行列。

就在女友嘗試吃了亞歷山大的眼球後，阿爾卡迪還鼓勵女友將心臟、部分大腦煎炸料理，手法相當慘忍。亞歷山大母親得知兒子遭到這樣的對待後，痛苦的表示「即便那個惡魔畏罪自殺，我都不會替這樣的人流下任何一滴眼淚。」

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▲警方找到一半的遺體。

在阿爾卡迪畏罪自殺前，向法院承認所有自己的罪刑，甚至回到案發現場重演犯案過程，此外，也提到帶著12歲女友到索契（Sochi）度假，自白中也到「在前女友死去後，我開始對人的大腦味道感到有興趣。」

最令調查單位發毛的，莫過於因為未成年而只能在「特別看守所」的阿爾卡迪的12歲女友，非但沒有悔意，甚至告訴警方自己是如何用鍋碗瓢盆製作出人肉料理，「心臟的味道太甜了，大腦還比較好吃！」目前相關單位將指派精神鑑定、心理輔導師進一步對女孩做心理輔導。