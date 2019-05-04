英地方選舉兩黨大敗席次銳減　分析：脫歐僵局惹民怨

▲英國脫歐大限已從2019年3月29日延至2019年10月31日。圖為英國首相梅伊。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國2日舉行地方選舉，如今初步開票結果出爐，首相梅伊（Theresa May）所屬的保守黨失去1334席，原本預計會增加席次的主要反對黨工黨慘丟82席，反而是親歐的自由民主黨成為最大贏家，增加703席，就連綠黨、無黨派人士也有所斬獲。外界認為，兩大傳統政黨受挫的關鍵原因，就是選民已對脫歐僵局感到厭倦。

BBC報導，這場地方選舉最終將選出超過8000名的地方議員，另有6個英格蘭地區進行市長直選。只不過，保守黨與工黨在地方議員選舉的表現不佳，梅伊出席保守黨大會時表示，選民發出的訊息相當簡單明瞭，也就是保守黨和工黨必須持續推動英國脫歐。

談及此次地方選舉結果，BBC政治記者蘿拉（Laura Kuenssberg）分析，回首保守黨過去9年的執政路，其實保守黨流失一大部分席次的狀況並不讓人意外，且對工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）來說，這次的選舉結果頗令人驚訝與失望，因為工黨未能從如此分裂混亂的政府搶下優勢，無論他的跟隨者效忠程度多高，工黨似乎距離勝選取得政權越來越遠。

▼ 自由民主黨領袖文斯凱布爾（Vince Cable）說，政黨所得到的每一票，「都是阻止脫歐的選票。」（圖／達志影像／美聯社）

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