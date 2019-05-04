12萬「腹肌整型」啤酒肚變六塊肌　男模被罵不運動：我很快樂

▲邦帕旁大變身。（圖／翻攝自pantip、omepangpaparn IG）



國際中心／綜合報導

泰國男模邦帕旁（Ome Pangpaparn）為了追求更完美的身材，立志鏟掉啤酒肚的肥油，便前往一家診所進行「六塊肌整型」，最後結果相當成功，「我盡我所能，但我不能的部分，我就把它交付給醫師，我確信這能帶來更多快樂。」

24歲的邦帕旁在網路論壇Pantip分享了接受手術的心路歷程，希望能幫助有興趣的朋友，費用換算成台幣約12萬元。事實上，在前往診所前，他曾積極上健身房鍛練，但仍無法減去腹部周圍的脂肪，由於一直沒有看到進展，沮喪的他最終決定尋求手術。

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▲術後過程讓邦帕旁吃了不少苦。（圖／翻攝自pantip）

這家診所位於泰國曼谷，專門負責整型手術與皮膚問題，首席執行長兼外科醫師表示，每年會接待20到30名想進行六塊肌整型的客人；手術並不是把矽膠放到腹部，而是透過抽脂來塑造身材，外觀看起來更自然也能較持久。

雖然醫師聲稱手術過程並不會痛，邦帕旁則認知到術後的恢復才是條長路，他必須認真清潔傷口，也要固定到診所回診，幸好結果讓他相當滿意。

▲邦帕旁更有自信。（圖／翻攝自omepangpaparn IG）



面對外界質疑邦帕旁為什麼不多運動的聲音，他認為自己依舊會維持鍛鍊，但他很清楚哪些地方可以努力，哪些地方則是得請求醫師的協助，「負面的聲音讓我們更強大，也能讓自己更有動力。」如今，他可以驕傲前往海邊大曬腹肌，也能上傳健美的照片上傳到社群媒體，非常開心。

▼狂曬腹肌。（圖／翻攝自omepangpaparn IG）

