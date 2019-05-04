日魔性毒婦「搞死3男」死刑確定　獄中第3度結婚…嫁記者動機曝光

▲木嶋佳苗對於自己能讓男人欲仙欲死的床技，感到相當自豪。（圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

日本44歲女子木嶋佳苗因在2009年先後殺害3名男網友，因而被網友稱為「魔性毒婦」，並於2017年5月被判處死刑確定，然而她的吸引力並沒有被監牢困住，除了吸引了一票粉絲之外，更於2018年1月在獄中迎來第三段婚姻，而且對象就是前來採訪數次的《週刊新潮》雜誌主筆。至於為什麼和木嶋佳苗結婚，男子表示，「為了更了解對方，我把婚姻當成一種手段。」

155公分的木嶋佳苗被日本網友稱為「魔性毒婦」的關鍵在於，就算沒有美麗的臉龐，也沒有窈窕的身材，卻能讓3名男子為她「含笑而死」。她曾在一、二審的法庭上吹噓，自己的床上功夫已達到「讓男人欲仙欲死的境界」；3名受害者家屬也證實，被殺害的男人，死時嘴角都泛著微笑。

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▲雖然沒有亮麗的外表，但木嶋佳苗總有辦法讓男人為她癲狂。（圖／pixabay）

木嶋佳苗於2009年被捕後，開始在網路部落格上分享獄中生活，除了自豪自己的性技巧外，也會談到喜歡的男生類型與食物等話題，更透露自己在拘留期間曾結過2次婚。

木嶋佳苗在獄中第三次結婚的對象是一名採訪記者，根據《週刊文春》報導，她在部落格「木嶋佳苗的拘置所日記」中表示，一名被她稱為王子的男性出現在生命中，雖然年紀偏大，但長相相當可愛，而且個子又高，約會起來的感覺很好。據《週刊新潮》（新潮社）相關人員指出，「王子」正是新潮社的主筆，「他年紀大概40出頭，是總編的左右手，可以算是社內第二把交椅，主要負責木嶋佳苗『遺言手記』的專欄。」

「王子」接受《週刊文春》採訪時說，「開始撰寫她的文章之後，感覺到最終還是會被確定死刑。當我想要了解對方更多的時候，我傾向於將婚姻作為一種手段，我認為這是一段糟糕的關係，但我對婚姻並不後悔。」