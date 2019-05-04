川普熱線普丁談「委內瑞拉之亂」：這次談話非常棒

▲美國總統川普與普丁通話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於當地時間3日和俄羅斯總統普丁通電話；白宮表示，談話內容包括北韓、貿易、烏克蘭等，以及最近情勢極度不穩定的委內瑞拉。據川普後來在推特上的發文，他與普丁甚至談到了「通俄門」問題，「這次的談話非常好」。

綜合外電報導，川普指出，早在「通俄門」問題爆發以前，與俄羅斯和中國相處往來是一件好事，並非壞事。他接著說，「我們（與普丁）討論貿易、委內瑞拉（Venezuela）、烏克蘭（Ukraine）、北韓、核武的控制，甚至是『通俄門』，這是一場非常好的談話。」

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▲據川普指出，俄羅斯總統普丁表示希望看到委國情勢轉好。（圖／路透）

川普表示，普丁並沒有想要干涉委內瑞拉的國內事務，反而希望能夠看到委國局勢轉好，「而且我也這麼覺得，我們都想要提供人道救援，現在人民都快餓死了，沒有水也沒有食物。」

白宮發言人桑德斯稍早（Sarah Huckabee Sanders）表示，兩位領袖對討論了幾個話題，主要聚焦在委內瑞拉，「川普總統很清楚地表達了美國支持委內瑞拉人民的立場」，並將重點放在食物和人道救援能否進到委國的問題。

▲委內瑞拉衝突。（圖／路透）

委內瑞拉局勢動盪，受到美國支持的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó），正試圖推翻俄、中支持的總統馬杜洛 （Nicolás Maduro）。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前指出，馬杜洛甚至一度在機場跑道預備好一架飛機，準備隨時逃往古巴，但後來在俄羅斯的阻止下打消念頭。





