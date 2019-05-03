氣旋法尼強襲登陸已知7人死　橫掃印度東岸「招牌全飛天」　

▲氣旋法尼逐漸遠離後，印度東岸城市普里街頭一片狼藉。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

號稱20年內最強的印度洋氣旋法尼（Fani），當地時間3日上午登陸印度東岸奧里薩邦（Odisha），目前正北上朝孟加拉方向前進。當局已經撤離120萬人，預計路徑上有多達1億人遭風鮑威脅。法尼目前在印度已經造成3人死亡，預計入夜後將進入孟加拉。孟加拉當局也已經緊急疏散了250萬人。

法尼是近年來北印度洋生成的最強氣旋，風速高達每小時200公里以上，導致許多地區樹木連根拔起、街上招牌全被吹上半空中，部分地區交通幾乎中斷。法尼移動速度較快，最大強度一度達到「極度強烈」（extremely severe）等級，相當於太平洋強烈颱風的標準，不過登陸後已經減弱至「非常強烈」（very severe）等級。

印度媒體統計，截至3日晚間已知有7人死亡。新德里電視台（NDTV）報導，其中一人在狂風暴雨中外出，結果遭倒塌的樹木壓死，也有長者在庇護所因心臟病發而去世。奧里薩邦普里（Puri）一名住進旅館避難的居民像法新社表示，氣旋來襲時「天空突然一片黑暗，能見度幾乎不到5公尺」、「攤商和商店招牌全被吹到空中，風聲震耳欲聾。」

除了印度東岸之外，孟加拉也在法尼的吹襲路徑之上。目前孟加拉沿海均已經暫停交通，當局也設置了4000個避難所，召集5.6萬名志工協助防災。除此之外，喜馬拉雅山麓的尼泊爾部分地區也受到風暴影響，首都加德滿都已經能感受到天氣轉變。當局提醒，正在喜瑪拉雅山區活動的登山者務必提高警覺。