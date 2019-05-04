30年減少40％！長頸鹿數量「比大象還少」　美國考慮列瀕危物種

▲長頸鹿數量銳減，美國考慮列入瀕危名單。（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

綜合報導美國有線電視新聞網（CNN）報導，魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）上星期宣布，將會就是否將長頸鹿依據《瀕危物種法案》列入瀕危、受威脅野生動物名單一事進行深入檢討。

2017年4月份，動保團體聯合遞交一份請願書，提到長頸鹿「在全部或大部分棲地範圍內面臨滅絕危險。」請願書還提到，目前非洲野生長頸鹿的數量已經比大象還要少，若再不採取行動恐怕就為時已晚。

野生長頸鹿面對的威脅包括棲地減少、乾旱、疾病和獵捕，包括合法狩獵運動和盜獵行為。國際自然保護聯盟已經在2016年的瀕危動物紅色名錄中，將長頸鹿列為「易危」物種，並提到長頸鹿的數量過去30年內下降了40％。

國際自然保護聯盟表示，從1985年到2015年之間，下撒哈拉非洲的長頸鹿數量已經從16萬3000頭減少到僅剩9萬7560頭。

根據美國法規，請願案應該在90天內完成初步審查，但當局卻拖了2年才完成，動保組織因此於去年12月對此提起訴訟。美國魚類暨野生動物管理局沒有對訴訟表示意見，僅宣布從即刻起至2020年底，將公開徵求公眾意見。野生動物管理局表示，「將使用最有效的科學方法做出決定，在期限以前不會發表評論。」