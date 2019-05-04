川普推特語錄／就業率激增啦　現在美國真的是世界第一

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上自誇，稱美國就業情況一片樂觀，失業率甚至跌到1969年以來的最低點，4月份的就業人數激增，顯示經濟正蓬勃發展。川普總統今天中午將和國務卿舉行午餐會，下午則會在白宮接待來訪的斯洛伐克總理。

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▼剛和俄羅斯總統普丁進行一場非常棒的談話。就像我在這場獵巫開始前說的，和俄國、中國還有其他人相處是件好事，不會是壞事。我們討論了貿易、委內瑞拉、烏克蘭、北韓、核武，甚至還談了「俄國騙局」。非常有成效的一次對談！

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▼我們所有人都能同意，美國現在是世界第一了。我們是全世界嫉妒的對象，好事還在後頭！

▼「美國4月份新增26萬3000個工作機會，失業率跌至1969年低點」

▼就業，就業，就業！

「4月份就業激增，失業率降至1969年來新低」

▼終於，主流媒體終於肯報導了，新聞太「熱」不可能迴避。再得一座普立茲獎？紐約時報(終於肯)在頭版「揭露對川普競選團隊的間諜行為」@foxandfriends 這比水門案還要大條，但情節卻反過來！